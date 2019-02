Jindřichův Hradec – Jihočeské hokejové derby Vajgaru s Pískem bývá vždy jedním z vrcholů sezony.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

A není až tak moc důležité, jak si právě oba soupeři v tabulce stojí. Stejně tomu bude i zítra na jindřichohradeckém zimním stadionu, kde v 15. kole II. ligy domácí tým z deváté příčky přivítá rivala, který do Jindřichova Hradce přijíždí v pozici suverénního lídra.

Vajgar má za sebou dva rozporuplné zápasy, v nichž proti Pelhřimovu (2:5) a Milevsku (2:3) nebodoval, ovšem ani soupeř se aktuálně nepyšní zrovna skvělými výsledky, neboť z posledních čtyř duelů hned ve třech tahal za kratší konec provazu.

„Jenom to ukazuje, že celá soutěž je vyrovnanější, než si je kdo ochoten připustit. Vždyť mezi druhým a posledním místem je pouze šestibodový rozdíl. A jak ukázala předchozí kola, ani Písek nemá patent na vítězství,“ poznamenal před zítřejším střetnutím výkonný ředitel Vajgaru František Dvořák.

Zkušený funkcionář si je ovšem moc dobře vědom, že jindřichohradecké hokejisty rozhodně nečeká procházka růžovým sadem.

„Naše vzájemné zápasy se vždy vyznačovaly specifickým nábojem a bojovností. Je to prostě derby se vším všudy. Soupeř se podle mě navíc nebude soustředit na nějakou úpornou defenzivou, ale mívá snahu hrát hokej, což je pro nás výhoda,“ podotkl.

Navíc by si na své měli přijít i příznivci, kteří by mohli dorazit v hojném počtu.

„Pokud mužstvo bude cítit podporu diváků, může to být ten pomyslný jazýček na vahách, který by se mohl posunout na naší stranu,“ věří.

Jindřichohradecký celek už do utkání nasadí posilu do obranných řad v podobě Petra Zíba, který přišel do konce sezony na hostování z prvoligového Tábora. Bude však postrádat, a možná na delší dobu, ruského útočníka Pavla Žukova.

„V neděli odlétá do vlasti vyřídit si dlouhodobý pobyt u nás. Bohužel v Rusku jsou tyto legislativní operace na dlouhé lokte, tak počítám, že nám bude chybět zhruba tři týdny. Spolu s ním cestuje domů i obránce Prochorov, s nímž zatím nepočítáme. Na testech však v nejbližší době uvítáme další dva jejich krajany, obránce a útočníka,“ přidal Dvořák zajímavou informaci.