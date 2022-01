Odklad

Hotovo přitom mohlo být už loni v prosinci, navíc přibližně za polovinu současné předpokládané ceny. Eliška Čermáková vysvětlila, že se již loni v létě jedno výběrové řízení na stavitele uskutečnilo a vysoutěžená cena dosáhla 8,5 milionu korun bez DPH. „Rozpočet ale počítal s nižší částkou, tak bylo potřeba akci dofinancovat z peněz ušetřených předtím na jiných akcích. To ale neschválilo zastupitelstvo a zakázka musela být zrušena,“ vysvětlila. Důvodem, proč někteří zastupitelé hlasovali proti opravě, byla právě cena. V návrhu tehdy bylo navýšení položky na rekonstrukci místních komunikací o 6 milionů korun. „Navýšení pro nás bylo nepřijatelné. Nesouhlasili jsme i proto, že nebyla vyřešena problematika opravy celého úseku až k ulici Jáchymova u Slavíkova lesa. To byla chyba. Kdyby to bylo lépe připraveno a předjednáno i s námi, neměli jsme problém to podpořit,“ říká Stanislav Mrvka, který byl jedním ze zastupitelů, co se zakázkou nesouhlasili. Původně bylo v plánu, že se rekonstrukce odehraje od poloviny září do prosince loňského roku. K tomu tedy nedošlo a oprava byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2022. Letos jsou ale ceny mnohem vyšší a v rozpočtu města je nyní na rekonstrukci silnic na sídlišti Vajgar vyhrazeno 26 milionů korun.

Další změna

Vše se ale možná ještě o trochu změní. Další odklad prací na Vajgaře sice ve hře není, nicméně může dojít k přesunu části prostředků na opravu jiné ulice v Jindřichově Hradci, a to Václavské. Znamenalo by to, že na sídlišti Vajgar nebude opravena komunikace v celé délce, jak bylo letos plánováno. Přesun financí mezi těmito dvěma položkami rozpočtu již radní schválili. Vše ale musí potvrdit také zastupitelé. Na dokončení opravy ulice Václavská je letos v rozpočtu počítáno s částkou 19,4 milionu korun. Jak ale vysvětlila Eliška Čermáková, to neodpovídá aktuálnímu vývoji cen ve stavebnictví. „Jde o částku kalkulovanou v minulém roce,“ dodala. Aby tak bylo možné letos rekonstrukci Václavské ulice dokončit až ke křižovatce s ulicí 28. října a doprojektovat zbytek silnice ke kruhovému objezdu u Penny Marketu, bylo by zapotřebí rozpočet této stavby navýšit na 26,4 milionu korun.

Rozhodnou zastupitelé

„Pokud zastupitelé budou pro, znamenalo by to, že letos dojde k doprojektování rekonstrukce Václavské ulice a také k samotné opravě silnice včetně kanalizace, sítí, veřejného osvětlení a chodníků, a to v úseku od křižovatky s ulicí Československých legií po křižovatku s ulicí 28. října,“ vypověděla mluvčí města. Naproti tomu páteřní komunikace na sídlišti Vajgar by byla opravena pouze v úseku od kruhového objezdu u bazénu po křižovatku u 4. základní školy ve směru do lokality Řečička. Pokud zastupitelstvo schválí předkládané rozpočtové opatření, jsou odhadované náklady na výše uvedený úsek 19 milionů korun. „Záleží ale samozřejmě na konečné vysoutěžené částce, která může být nižší. Navíc pokud se podaří rekonstrukci Václavské ulice vysoutěžit za nižší cenu než je 26,4 milionu, budou zbylé finanční prostředky převedeny zpět do položky rekonstrukce komunikace na sídlišti Vajgar, aby se mohla udělat oprava i zbývajícího úseku od křižovatky s Řečičkou po hlavní silnici,“ předeslala Eliška Čermáková.

"O tom, že budou v letošním roce ceny stavebních prací mnohem vyšší než v loňském roce, jsme se přesvědčili po předložení položkového rozpočtu projektantem na akci Václavská ulice 4. etapa. Přestože jsme původní cenu navýšili v rozpočtu o 20 procent, konečné navýšení činní 30 procent. Pro realizaci této akce musíme navýšení pokrýt snížením objemu prací jiné akce, a to Rekonstrukce páteřní komunikace na sídlišti Vajgar. O to smutnější je, že zastupitelé vloni za původní ceny neschválili připravenou akci a rekonstrukce této komunikace se musela posunout na letošní rok a tím pádem prodražit,“ uvedl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

Obavy místních

Místní mají v souvislosti s plánovanou opravou povrchů průjezdu sídlištěm obavy, co práce udělají s dopravou a především pak s parkováním. Již nyní je totiž právě parkování dosti palčivým problémem tohoto velkého sídliště. Místní obyvatelka Věra Kopečná sice vítá, že silnice dostane nový povrch, ale upřednostnila by vyřešení problémů s parkováním. „Je to tady dost zoufalé. Jsem zvědavá, kde budou lidi parkovat, až se to bude opravovat. To budou všichni chodit od Kauflandu nebo budou stát na trávě?“ ptá se.

Plán prací

Jak vysvětlil vedoucí hradeckého odboru rozvoje Karel Hron, měla by se rekonstrukce odehrát o letních prázdninách. „Pohyb na sídlišti je v té době menší, děti nejezdí do školy a řada obyvatel je na dovolených,“ objasnil. Postupovat by se mělo po etapách, od křižovatky ke křižovatce, aby byla i při kompletním uzavření obou jednosměrek v daném úseku zachována možnost objížďky po vedlejších trasách. „Rekonstrukci plánujeme dělat po kratších úsecích tak, aby došlo k dočasnému zrušení vždy jen co nejmenšího množství parkovacích míst,“ dodal Karel Hron. Eliška Čermáková s politováním konstatovala, že bohužel není na sídlišti Vajgar jediné místo, kde by se dalo udělat byť jen provizorní parkovací stání. „Do budoucna by to ale měla řešit Územní studie revitalizace sídliště Vajgar,“ předeslala.

Po dobu rekonstrukce se pak lidé budou muset smířit i s tím, že přijdou o zastávky městské hromadné dopravy u Trojstřediska. Ty budou pro oba směry přesunuty na hlavní silnici Jáchymova pod prodejnu Merkuru, což je přibližně 400 metrů.

O tom, v jakém rozsahu bude nakonec oprava silnice vedoucí skrz největší hradecké sídliště provedena, by měli zastupitelé rozhodnout 26. ledna.