Do Zahradního centra Pod kloboukem v Jindřichově Hradci chodili muži pro květiny už od rána hned po otevření. Největší nápor ale tradičně přišel až odpoledne. „Na Valentýna se připravujeme, máme už předem navázané nějaké květiny, buď do ruky nebo i napíchané v miskách s doplňky. Počty objednaných květin navyšujeme až o 30 procent. Nejvíce se prodávají samozřejmě růže, tulipány nebo gerbery,“ upřesnila Eva Kadlecová, pracovnice zahradního centra s tím, že muži průměrně investují do květin 300 až 500 korun.

Pro valentýnský dar si ve středu dopoledne přišel i Josef Nejedlý. „Valentýna příliš neprožívám, ale je to svátek zamilovaných, tak proč neobdarovat ženu květinou. Nejraději kupuji orchideje, protože vydrží dlouho a je to lepší než řezané květiny, které brzy zvadnou,“ řekl. Aby květiny ve váze vydržely co nejdéle, je potřeba jim dopřát správnou péči. „Růže chce do vázy více vody a nejlépe ještě nasypat výživu, naopak tulipány chtějí spíš málo vody a studenou, aby déle vydržely. Květiny je potřeba seříznout alespoň o půl centimetru, růže šikmým řezem a tulipány rovně,“ poradila zahradnice Irena Přílepková.

Nápor související se svátkem zamilovaných zažívali od rána také v rodinném Zahradnictví Mottlovi v Otíně. Zákazníci sem jezdí především pro živé květiny. „Valentýn je pro nás takové otevření jara. Máme pro zákazníky připravené petrklíče a bramboříky, které si tady pěstujeme sami. Pak samozřejmě nakupujeme také řezané květiny, nejvíce se prodávají červené růže a nebo si muži nechají květinu namíchat od nás za jimi určenou cenu. Většinou utrácejí od 250 korun do 500 korun,“ přiblížila Marie Mottlová ze zahradnictví v Otíně. „Jednou jsme dělali na Valentýna objednávku 101 růží, nešly ani udržet v ruce, kolik jich bylo. Kupoval je u nás mladý pán, který žádal svoji paní o ruku,“ dodala zajímavost.

Pro květinu se v zahradnictví v Otíně dopoledne zastavil Zbyněk Šumpich. „Na kytičku samozřejmě na Valentýna nezapomenu. Zatím jsem koupil květinu živou do záhonu a určitě po cestě domů pořídím nějakou řezanou, nejraději růži. Doma totiž pěstujeme na 40 růžových keřů, protože máme tyto květiny rádi,“ pochlubil se zákazník z Bítova.

Valentýnské výdaje Čechů v běhu let postupně citelně narůstají. Podle ekonomů Valentýn letos na tržbách prodejcům a provozovatelům restaurací vynese zhruba 2,6 miliardy korun. „Češi na Valentýna nejčastěji utrácí za květiny, bonboniéry nebo různá přáníčka. Dále za šperky, masáže, spodní prádlo, parfémy, ale i sklenice na šampaňské nebo dovolené ve městech, jako jsou Paříž či Benátky,“ uvedl hlavní ekonom Lukáš Kovanda. Podle něj muži za dárky na Valentýna vydají v průměru zhruba 1000 korun a ženy pak 850 korun.