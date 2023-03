V prosinci 2017 zažila Jiřina Červenková z Uzeniček na Blatensku nejhorší chvíle svého života. Její syn David přišel v 18 letech o život na následky zranění při dopravní nehodě nedaleko obce Paštiky.

Vandal zničil pietní místo a hrob chlapce, který zemřel v prosinci 2017. | Video: Deník/Petr Škotko

Po více než pěti letech od tragické nehody paní Jiřina a celá její rodina prožívají další hrůzné okamžiky. Někdo totiž v sobotu 11. března brutálně zničil pietní vzpomínku na místě nehody a také Davidův hrob na hřbitově v nedalekém Černívsku, které spadá pod obec Uzeničky. „Ten, kdo to udělal, dobře věděl, že mě a všechny, kteří na Davida stále vzpomínají, zasáhne na tom nejcitlivějším místě,“ říká. „Jde o pomstu vůči mojí osobě,“ dodává.

Sekera

Stojíme u stromu jen pár stovek metrů za obcí Paštiky. Na kmenu je fotografie mladého kluka, kolem jsou v čistém štěrku další vzpomínkové předměty – svíčky, andílci, kámen ve tvaru srdce či dřevěný kříž. Vše vypadá tak, jak má. Jenže to je jen první pohled. „To, co vidíte, už je obnovené. Po sobotním řádění tady bylo vše doslova rozmlácené na kusy. David měl rád auta značky Ford. I to malé autíčko, co mu tady kamarádi nechali, bylo sekerou rozseklé vejpůl a stopy po sekeře byly i v kmenu,“ pokračuje Jiřina Červenková. O tom, že vandal použil sekeru, je přesvědčená. „Davidovy fotografie na stromě byly osekané,“ vysvětluje.

Rajtoval po hrobě

To ale nebylo všechno. Vandal totiž nenechal na pokoji ani hrob v obci Černívsko. „Doslova rajtoval po Davidově hrobě a všechno ničil a rozbíjel. Trosky ze smuteční výzdoby se válely všude kolem a byly i na ostatních hrobech. Kdykoliv jsem tady byla, neodvážila jsem se na hrob vůbec vstoupit, anebo jsem se zula. A on udělá tohle…,“ pokračuje Jiřina Červenková. I když se snaží zůstat vyrovnaná, dojetí v hlase je přímo hmatatelné.

Podle ní došlo k oběma činům v sobotu 11. března mezi 15.15 až 16.30 hodin. „Ráda bych požádala svědky, kteří mohli vidět rychle jedoucí auto na trase Uzeničky, Uzenice, Paštiky, Hostišovice, zda by se mi ozvali na telefonní číslo 724 073 898 nebo kontaktovali Polici ČR v Blatné,“ dodala s tím, že význam budou mít například i záznamy z kamer na domech nebo v autech.

OBRAZEM: Vyhasl další život. Mladý spolujezdec zemřel v nemocnici

Případ vyšetřují policisté v Blatné, kam se Jiřina Červenková obrátila. V současné době je případ evidován jako přestupek proti obecnému soužití a majetku. Policie dále shromažďuje podklady a není vyloučeno, že dojde k navýšení trestní odpovědnosti.

Osmnáctiletý David byl oblíbený, bezproblémový mladý kluk, milující auta. Jenže právě jízda v autě se mu stala osudnou. Jeho stejně starý kamarád nezvládl v prosinci roku 2017 řízení, mezi obcemi Bezdědovice a Paštiky na Strakonicku dostal s autem smyk a vozidlo narazilo do stromu. David, který seděl na místě spolujezdce, nehodu nepřežil. Zemřel několik dnů po nehodě na následky zranění.