Vzrostlá jedle, která bude novým vánočním stromem pro Jindřichův Hradec, roste ve Strmilově přímo nad hřištěm pro minigolf. „Pro tuto lokalitu už je strom příliš vysoký a máme strach, že by do budoucna mohl být problém s jeho odstraněním. Bylo nám líto ho jen tak pokácet a nechat rozřezat do paliva. Proto jsme se rozhodli, že bude hezké, když poslouží našemu spřátelenému městu,“ řekl Deníku starosta Strmilova Martin Novák a dodal, že místo po jedli nezůstane prázdné. Město chce na jeho místo časem vysadit nový strom. Jedle ve Strmilově se bude kácet v pondělí 27. listopadu.