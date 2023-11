Dominanta letošních Vánoc už krášlí centrum Jindřichova Hradce. V pondělí odpoledne dorazil vánoční strom za velkého zájmu veřejnosti na náměstí Míru. Zhruba třináct metrů vysokou jedli Hradci věnoval Strmilov. Pracovníci služeb města mají na její nazdobení jen necelý týden. Už v sobotu se totiž vánoční strom slavnostně rozsvítí.

Cesta vánočního stromu ze Strmilova do Jindřichova Hradce | Video: Jana Urbanová

Jedle rostla ve Strmilově přímo nad hřištěm pro minigolf. „Pro tuto lokalitu už je strom příliš vysoký a máme strach, že by do budoucna mohl být problém s jeho odstraněním. Bylo nám líto ho jen tak pokácet a nechat rozřezat do paliva. Proto jsme se rozhodli, že bude hezké, když poslouží našemu spřátelenému městu,“ řekl už dříve Deníku starosta Strmilova Martin Novák. Na kácení se přišli podívat také obyvatelé Strmilova, kteří si událost fotili a natáčeli. „Je to hezký strom a říkám si, jak rychle vyrostl. Zrovna jsme tu podle letokruhů napočítali, že by mu mohlo být asi 38 let. Určitě se na něj pojedeme podívat do Jindřichova Hradce, až ho nazdobí a budeme rádi, že je od nás a dělá radost lidem,“ zmínila obyvatelka Strmilova Vlasta Lauermannová. Místo po jedli ale nezůstane prázdné. Město chce na její místo časem vysadit nový strom.

Vánoční strom DeníkuZdroj: RedakceCo se týká samotného kácení a následné nakládky symbolu Vánoc, šlo podle ředitele Služeb města Jindřichův Hradec o vůbec nejnáročnější akci za posledních deset let. „Problém byl technického rázu, jak ten strom vůbec pokácet a odvézt z místa, na kterém ve Strmilově stál a nebylo právě přístupné. Museli jsme sehnat větší jeřáb než obvykle a s jeho pomocí jedli následně přenést přes střechy a elektrické vedení,“ popsal manipulaci se stromem šéf městských služeb Ivo Ježek. Nakonec se vše podařilo a strom dorazil na jindřichohradecké náměstí Míru krátce před 13. hodinou.

Jedli ozdobí dva kilometry světelných řetězů, padesát svítících rampouchů, padesát hvězd a sto padesát koulí. Vánoční strom na náměstí Míru společně s veškerou vánoční výzdobu ve městě se slavnostně rozsvítí v sobotu 2. prosince v 18 hodin. „Program na náměstí Míru začne v 17.50 hodin vystoupením pěveckého sboru Koťata ze 3. mateřské školy, zazní slova starosty města Michala Kozára a jindřichohradeckého probošta P. Ivo Prokopa, který vánočnímu stromu požehná. V letošním roce rozsvítí vánoční strom na náměstí právě děti ze 3. mateřské školy na sídlišti Vajgar u Merkuru. Jejich živý betlém totiž vyhrál v loňském roce v soutěži mateřských škol o nejlepší betlém,“ přiblížila program rozsvícení mluvčí Města Karolína Bartošková a dodala, že slavnostní program vyvrcholí koncertním vystoupením skupiny X-TET.

