V 8 hodin ráno už u letošního jindřichohradeckého posla Vánoc očekávala příjezd zaměstnanců Služeb města Jindřichův Hradec majitelka, Jaroslava Svobodová. Vánočnímu symbolu celé dopoledne pršelo na cestu štěstí.

Radost rozdával celý život

Strom má hezký příběh i se k němu vážou vzpomínky. Radost podle Jaroslavy Svobodové stříbrná jedle rozdávala všem v okolí celý život. "Chodila si sem pro větvičky celá vesnice, byly z nich krásné adventní věnečky a dekorace, navíc tahle jedlička vůbec nepíchá," vysvětlila. V jejím okolí rostly dokonce i houby. "Sbírala jsem tady pravé hříbky a okolo vyrůstaly i muchomůrky. No to byla nádhera," zavzpomínala.

Dřevinu podle ní sázela asi před čtyřiceti lety obec. "Bylo to za mých mladých let. To jsme bývali ještě jako vesnice samostatní a měli vlastního starostu, to už je opravdu dávno," popsala osmasedmdesátiletá seniorka.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Pojedou se podívat

Podle vnuka Lukáše Fencla společně vyrazí na výlet a podívají se, jak jí sluší vánoční kabát. "Bylo to přání našeho dědy. Tak jsme mu to takto chtěli vyplnit," doplnil dvaatřicetiletý mladík. "Do Hradce se určitě dojedeme podívat, jak mu to sluší se světýlky v plné parádě," podotkl Lukáš Fencl.

Josef Svoboda dle slov své manželky tentýž strom nabízel okresnímu městu už před dvěma lety. "Oni už však měli zamluvený jiný někde jinde, což ho mrzelo. Tak jsme ho přihlásili a darovali letos, jinak bychom ho pokáceli. Kdyby přišel vítr, skončil by na střeše. Bylo nám ho líto, a takto ještě udělá hezkou službu lidem," dodala s tím, že takový pravidelný strom si zasloužil hezký konec.

Je to fešák

"Rostl na volném prostranství, a tak je to opravdu fešák. Kam se hrabe ten strom v Budějovicích, my máme hezčí," srovnávala Jaroslava Svobodová. "Byl to manželův nápad, a ten se toho už bohužel nedočkal," sdělila posmutněle.