Velká svítící dekorace nahradila tryskající vodu v prostoru fontány u Kaštánku. Oblouk osázený tisícovkami LED diod krátce po desáté hodině ve dvou kusech přivezli a smontovali pracovníci objednané firmy. „Jde o takzvaný fotopoint v podobě světelné brány se znakem města. Má to fungovat především jako takový vzpomínkový bod pro turisty, kteří v rámci adventu navštíví naše město. Kulisu brány navíc doprovodí ještě dva andělé, umístění z obou stran,“ popsal Vladimír Mrázek ze Služeb města Jindřichův Hradec.

Světelná brána měří čtyři metry na výšku a osm metrů na šířku. Instalace nové výzdoby budila velký zájem kolemjdoucích. „Vypadá to moc pěkně a určitě to krásně podtrhne vánoční atmosféru ve městě. Už se těším, až to uvidím nasvícené po setmění,“ zhodnotila novinku paní Jana, učitelka jedné z hradeckých mateřských škol, která se na horním náměstí zastavila společně s dětmi. Výzdoby se navíc vůbec poprvé dočkaly také čtyři vzrostlé lípy stojící podél fontány. Každý ze stromů zkrášlí 240 metrů dlouhý světelný řetěz. Veškerá sváteční výzdoba ve městě se rozsvítí společně s vánočním stromem na náměstí Míru v sobotu 2. prosince v 18 hodin.

Adventní program v Hradci bude letos bohatý. Těšit se můžete i na ruské kolo

Na Masarykově náměstí se v pondělí zároveň otevřela první z pěti dřevěných chaloupek, které jsou také letošní novinkou. Své výrobky tu během pondělí nabízeli zástupci Krafferovy zahrady. „Prodáváme tady ručně vyráběné dekorace, máme například věnce nebo květiny. Všechny použité doplňky, ozdoby i svíčky jsou od českých výrobců. Pojali jsme náš stánek jako upoutávku na nadcházející advent v Krafferově zahradě,“ přiblížila floristka Anna Makovičková a pozvala na první adventní víkend 2. a 3. prosince, kdy se budou v Krafferově zahradě po celý den konat různé workshopy, doplní je hudba i občerstvení.

Chystáte také adventní program? Dejte nám vědět, pište, posílejte fotky i videa na adresu jihoceske.vanoce@denik.cz

Jeden z pětice stánků na Masarykově náměstí bude navíc specifický. Radnice ho totiž nabídla charitativním sociálním organizacím, které ve městě působí. „Zdarma si ho vždy na určitou dobu pronajmou tak, aby se prostřídaly. Organizace budou mít ve stánku zázemí k prodeji svých výrobků a nabídce služeb. Chceme je tímto krokem podpořit, aby získaly další finanční prostředky na svůj provoz. Každá z nich bude mít stánek vypůjčený na tři dny,“ přidal podrobnosti jindřichohradecký starosta Michal Kozár. V pondělí 18. prosince budou v charitativním stánku čepovat punč představitelé města. Výtěžek z prodeje půjde na vánoční dárky pro děti z azylového domu v Políkně.

Vánoční Hradec i letos opět ozdobí krásná jedle. Strom městu věnuje Strmilov

Nové stánky na Masarykově náměstí se měly otevřít na tohoto začátku týdne. Zatím ale nejsou všechny obsazené. Tradiční dřevěné chaloupky na náměstí Míru pak přivítají první zákazníky 27. listopadu. Adventní trhy letos potrvají déle, než jsou obyvatelé města zvyklí. Stánky na obou náměstích zůstanou otevřené až do Tří králů.

Vánoce, Vánoce přicházejíZdroj: Deník/ Redakce