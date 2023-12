140 betlémů a jesliček z 22 zemí světa je k vidění na prestižním VI. ročníku vánoční výstavy „100 jesliček ve Vatikánu“. Mezi nimi září dva jihočeské betlémy. Vybrala je odborná porota a na výstavu zapůjčilo ze svých sbírek Muzeum Jindřichohradecka.

Jihočeši vyslali dva své reprezentanty na prestižní výstavu betlémů do Vatikánu. | Foto: Jihočeský kraj

O výstavě ve Vatikánu informoval mluvčí kraje David Hocke. „Mám nesmírnou radost, protože odborná porota vybírala původně ze čtyř set betlémů z téměř celého světa. Na výstavu se hlásily krásné kousky z USA, Kolumbie, Tchaj-wanu, Venezuely, Filipín, Guatemaly a Paraguaye. Nakonec jich bylo pro výstavu vybráno 140 a mezi nimi i dva naše,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Hroch s tím, že do soutěže jich Jihočeský kraj přihlásil šest.

„Jsem rád, že jsem mohl potkat tolik úžasných lidí, kteří se na realizaci výstavy podíleli. Pro nás, Jihočechy, je to ohromná prestiž. Betlémy a jesličky se totiž těší velké oblibě jak u Italů, tak u mezinárodních návštěvníků a turistů, kteří v adventním čase do Říma, a především do Vatikánu míří,“ dodal Hroch.

První vystavený jihočeský betlém vytvořil z ořechového dřeva Roman Galek z Jindřichova Hradce, druhý je dílem Jiřího Bürgera z Nových Homolí u Českých Budějovic. „Ten zpodobňuje ochranitelskou ruku Krista, která bdí nad malým Ježíškem i Marií a Josefem. Poklonit se mu přicházejí nejenom Tři králové, ale i Adam a Eva,“ popsal náměstek Hroch.

Výstavu zahájil pro-prefekt Dikasteria pro evangelizaci arcibiskup Rino Fisichella, velvyslanec Itálie při Svatém stolci S. E. Francesco Di Nitto a velvyslanec České republiky při Svatém stolci Václav Kolaja. Itálie byla v letošním roce hlavní partnerskou zemí výstavy, protože se slaví 800 let od Vánoc r. 1223, kdy sv. František postavil první jesličky v italském Grecciu. Zahájení se proto účastnili také generální ministr Řádu menších bratří Fr. Massimo Fusarelli a starosta Greccia Emiliano Fabi.

Výstavu pořádá Svatý stolec, konkrétně Dikasterium pro evangelizaci na svatopeterském náměstí v Římě v levé části Berniniho kolonády. K vidění je až do 7. ledna 2024.

