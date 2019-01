Dačice - Lidé z Dačic se brzy dočkají nového digitalizovaného kina

Zhruba od ledna obyvatelé Dačic nemají biograf. Kino v Katolickém domě skončilo a vedení města začalo řešit otázku digitálního promítání.V současné době radní vybrali firmu, která by digitální kino vybudovala, a podle slov tajemníka městského úřadu Karla Macků běží odvolací lhůta. „Koncem měsíce by měla být smlouva na realizaci podepsaná a od 1. listopadu by se mělo začít budovat," sdělil tajemník Karel Macků.

Pokračoval v tom smyslu, že podle předpokladů by od prosince měl být začít zkušební provoz a od ledna oficiální zahájení. Nové digitální kino v nákladu zhruba tří milionů korun bez DPH vznikne v objektu městského kulturního střediska v komorním sále.

„Je zde stupňovité hlediště a jeviště pro malou scénu. Tam by bylo umístěné plátno. Chceme, aby byla zachovaná multifunkčnost sálu. To znamená, aby ho bylo možné využít jak pro samotné kino, které bude vybaveno i 3D technologií, tak i pro různá vystoupení, porady, konference a podobně. U každého sedala bude malý stolek s možností připojení notebooku, takže by sál našel využití i pro různé prezentace a podobně," doplnil Karel Macků s tím, že kapacita je 84 míst.