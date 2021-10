Zástupce ředitele třetí jindřichohradecké základní školy Michal Štefka sdělil, že nemocnost dětí na této škole je teď běžná. „My zatím odoláváme, třídy zavřené nemáme, máme běžnou absenci. Řekl bych, že je to klasický podzim,“ komentoval nemocnost s tím, že v karanténě z důvodu covidu žáky nemají. Dodal, že škola čeká na pokyn z ministerstva, jak to bude dále s plošným testováním. „Před volbami přišel dotazník, kolik bychom případně potřebovali testů, kdyby se měl dělat plošný screening,“ zmínil Štefka.

Velkou nemocnost nezaznamenala ani Jana Hýbková, ředitelka ZŠ Kardašova Řečice. „Úplně poloprázdné třídy nemáme. Oproti srovnání s dobou covidu, kdy jsme všichni nosili roušky, bych řekla, že rýmy, kašle, teploty teď začínají. Nešíří se covid, šíří se běžné virózy,“ míní ředitelka. Malé děti ale hodně chybí v řečické mateřince. „Nejhorší je to v naší mateřské škole, kde je mnoho dětí nemocných, minimálně třetina,“ odhadla Jana Hýbková.

Podle ní za nemocnost mohou aktuální výkyvy počasí. „Nejsem lékař, ale jeden den je dvacet stupňů a druhý den ráno mrzne,“ zamýšlela se. Jak to bude nadále s testováním proti covidu, zatím neví. „Nevíme zatím podrobnosti. Otázka je, jestli bude jedno testování nebo tři. Měli bychom se to snad dozvědět před podzimními prázdninami,“ doplnila.

V Třeboni marodí učitelé

V třeboňské ZŠ Na Sadech shází v těchto dnech jednotlivci. Informace potvrzuje ředitelka, Jana Polčáková. „Chybí vždy jeden nebo dva žáci. Někdo má i třeba virózu, a pak má ještě zlomenou nohu. Spíše nám odpadávají učitelé. Covid to určitě není, spíše jsou nachlazení. Kdo má ruce a nohy, tak supluje. Marodí mi na prvním stupni tři učitelé. Na druhém stupni k pondělku marodili dva. Oba se uzdravili, takže k úterku nikdo. Zítra už mám hlášeno, že půjde další k lékaři. Děti drží, nemocnost je tak průměrná, ale takto je to vždy na podzim,“ zhodnotila ředitelka Jana Polčáková.

Ve slavonické základní škole nyní žádná epidemie neřádí. Zástupce ředitele Luboš Schorný poukázal na stav před dvěma týdny. „Jedna třída na prvním stupni padala, ale teď už se to zase vrací do normálu. Mezi učiteli je to bez problémů. Spíše onemocní jednotlivci,“ řekl zástupce ředitele.