Ve škole v Sokolské chtějí vylepšit družinu

Třeboň - Základní škola Sokolská získala dotaci na zaměstnance, další by mohla pomoci s vylepšením družiny.

Základní škola Sokolská v Třeboni.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Město Třeboň coby zřizovatel základní školy v Sokolské ulici schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Grant ve výši 738 604 korun škola podle informací tiskové mluvčí třeboňské radnice Jitky Bednářové využije pro školní asistentku, vedoucí kroužku i vedoucí doučování, na školení pedagogů a další aktivity.

Jak mluvčí dodala, základní škola Sokolská bude rovněž žádat od příspěvek v grantovém programu Zelené oázy 2017, který vyhlášuje Nadací Partnerství a společnost MOL. "Pokud by škola získala finanční prostředky, byly by použity na úpravu školní zahrady pro potřeby výuky a další zlepšení prostředí pro školní družinu," informovala a dodal, že v rámci této dotace může škola získat od 25 do 140 tisíc korun.