Jindřichohradecko – Koncem uplynulého týdne několikrát zasahovali profesionální hasiči.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V Dolním Skrýchově nemohlo vyjet po kluzké silnici osobní auto a bránilo tak vjezdu do sběrného dvora. Hasiči vozidlo vyprostili a komunikaci uvolnili.



Snesení pacienta do sanity zajistili hasiči v domě v třeboňské ulici Svobody. Poté ho předali do péče zdravotníků ze záchranné služby.