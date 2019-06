Podle slov slavonického místostarosty Karla Pavlů zahrnuje obnova celé Lebeděvovy ulice opravu silnice, přilehlých chodníků a výstavbu nového veřejného osvětlení. Realizace této akce si vyžádá dva měsíce s plánovaným dokončením v červenci. „Je to velká zátěž pro občany, kteří zde bydlí. Vyžaduje to z jejich strany toleranci a pochopení,“ konstatoval.

Jak dále sdělil, odhalily stavební práce na sídlišti Sv. Čecha také závadu na vodovodu. Proto nejdříve došlo k výměně hlavního vodovodního řadu kolem staré kotelny. „V červnu se zde stavební firma pustí do rekonstrukce vozovky včetně jejího rozšíření, dále do obnovy chodníků a přibude asi 30 nových parkovacích míst k těm stávajícím,“ nastínil postup místostarosta. Hotovo by mělo být do konce listopadu.

Náklady na velké opravy sídliště se městu podařilo vysoutěžit za necelých sedm milionů korun. „Při obnově povrchů postupujeme v průběhu let systematicky. Na příští rok nám zbudou ještě dvě ulice,“ doplnil Karel Pavlů.