Na trati jezdí už jen rychlíky a ty nezastavují ve vlakových stanicích Rodvínov, Jarošov nad Nežárkou, Bednárec, Bednáreček a Popelín. O této změně informovala již dříve mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková. Do zmíněných obcí nyní zajíždějí jen autobusy. Ti, kdo bydlí ve vsi jsou za autobusy podle starostů radši. Změna se ale dotýká lidí, kteří bydlí například na okrajích vesnic a musí na bus přijet třeba na kole.

Starostové obcí, kde osobní vlaky přestaly jezdit, situaci hodnotí s odstupem času. Bohumil Rod, starosta Jarošova nad Nežárkou přiblížil, že ve vsi místo vlaků zastavují autobusy. „Je to škoda, ale vlak byl málo využitý. Nastupovali do něho dvě až tři osoby. Zrušení osobních vlaků bylo rozhodnutím kraje. Autobusové zastávky máme dvě ve vsi,“ řekl starosta s tím, že z jedné z nich vznikne garáž. „Bude to úschovna kol pro lidi, kteří na nich přijedou k zastávce. Chceme úschovnu vybudovat na jaře,“ zmínil.

Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín, se domnívá, že se současným stavem je obec Popelín a i většina občanů spokojena. „Situace je podle mě výborná. Matematicky to vychází, že jsme si pohoršili, ale standard obsluhy se nám, myslím, výrazně zlepšil. Lidé nemusí docházet na nádraží. Dráha tu byla asi 125 let. Mrzí mě to, že vlaky přestaly být využívané,“ zamýšlel se nad jejich zrušením.

Před dvěma lety jezdily do Popelína čtyři páry autobusů a osm párů vlaků. „Dneska jezdí ve všední den obcí osm párů autobusů a o víkendu dva páry,“ komentoval spoje starosta Popelína, který byl pro zrušení osobních vlaků.

V obci Bednárec je prvním místostarostou Martin Závodský. Zrušení vlaků během dvou let nesli podle něho občané velice negativně. „Byli z toho velice smutní, už jenom kvůli tomu, že vlaky tu jezdily 130 let. Obecní úřad si uvědomuje, že vlakem jezdilo lidí z Bednárce čím dál méně. Myslíme si ale, že to je špatné. Autobusové spoje nám byly ale přidány,“ zhodnotil Martin Závodský.