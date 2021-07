Deník na návštěvěZdroj: DeníkNedaleko osady Spolí se nachází Libín a Slavošovice. Starostou obce je Josef Jáchim.

Spolí je z této trojice poslední osadou okresu České Budějovice. Zhruba dva kilometry po silnici do kopce se nacházíte v okrese Jindřichův Hradec.

„A tak jsou „Spoláci“ tak trochu rozpolcení, protože administrativou patří občané pod Třeboň, kde navštěvují poštu, úřady, lékaře, nákupy, dokonce i hřbitovy a další,“ vysvětluje obyvatelka Spolí Věra Ježková.

Do Českých Budějovic to mají místní dále, zhruba 23 kilometrů. „Ale když byl zorganizován rychlý průzkum mezi sousedy, všichni oslovení prohlásili, že se cítí být „Budějčáky. A vedlejší Libín má poštu ve Štěpánovicích na Budějovicku,“ přibližuje místní Věra Ježková.

Pokud jde podle jejích slov o výběr školy, je to různé. „Některé děti jezdí přímým autobusem do Třeboně, jiné zase do Lišova s přesedáním ve Zvíkově. To záleží na rodičích,“ míní Věra Ježková.

Mají vrt s pitnou vodou

Klenotem všech tří obcí je vrt s pitnou vodou a vodovodní řad, který zásobuje všechny tři vesnice. „Tento vrt se nachází ve Spolí. Spolská voda je opravdu výborná,“ říká s úsměvem obyvatelka.

Dominantou Spolí je kaplička s šindelovou střechou nevšedního tvaru zakončenou cibulkou (konec 18. – začátek 19. stol.). Ve zvoničce nahoře visí zvon, který vyzvání poledne a šestou odpolední. Kaplička je majetkem obce, která o ni pečuje, a je památkově chráněná.

Na procházku

Turisty do Spolí láká krásná příroda, rekreační Spolský rybník i naučná stezka kolem velkého třeboňského rybníka Svět, která vede přes Spolí. „K vidění je i Spolský potok, který vede vodu ze Spolského rybníka a napájí rybník Svět v Třeboni. Je částí rybničního systému, který vystavěl v 16. století Jakub Krčín. Ten také přebudoval původní Spolský rybník do dnešní podoby. Je to jeden z nejstarších rybníků na Třeboňsku,“ líčí. Pro místní i turisty je ve Spolí pohostinství s pergolou. V letní sezóně se tu nejen čepuje pivo a kofola, ale denně se vaří obědy a pro děti je tu zmrzlina. „Obchod už tu ale není, nevydržel ekonomický tlak. Spolští ale mohou nakupovat vedle v Libíně, kde je dobře zásobený konzum,“ pochvaluje Věra Ježková.