Stráž nad Nežárkou - Jen čtyři kandidátky ve Stráži nad Nežárkou čítají víc než jednoho zájemce o křeslo na radnici. Oproti minulým volbám letos nenajdete kandidátní listinu ODS, ani některé zastupitele, kteří byli zvoleni jako nezávislí.

Nezávislí kandidáti

Na rozdíl od voleb v roce 2010 se do těch letošních přihlásilo o poznání méně nezávislých kandidátů. Namísto čtrnácti jich do boje vyráží jen osm, mezi nimi jediná žena, a to stávající starostka Věra Tomšová. Najdeme mezi nimi i současného místostarostu Josefa Ernesta a zastupitele Petra Blažka, Karla Jelínka, Karla Kučeru a Františka Holého. Štěstí bude zkoušet i Jiří Krupička, který v posledních volbách neuspěl. Přibyl dokonce i nový nezávislý kandidát, a to učitel Jiří Pletka.

Pohodová Stráž

Nové uskupení vede do voleb ve Stráži nad Nežárkou elektromontér Tomáš Štefl. Na druhém místě kandidátky najdete Jitku Pazderovou, která v roce 2010 bojovala jako nezávislá, na pátém zastupitele Jaroslava Bronce, který se na radnici dostal jako zástupce Hasičů Stráž.

1. Pohodová Stráž

1. Štefl Tomáš, 25 let, elektromontér

2. Pazderová Jitka, 41 let, zdravotní sestra

3. Hanzlová Hana, 50 let, vychovatelka

4. Broncová Olga Bc., 24 let, referent sekretářka ředitele

5. Bronec Jaroslav, 53 let, dělník mlékárenské výroby

6. Pazdera Petr, 45 let, zámečník svářeč

7. Tureček Josef, 73 let, starobní důchodce

KSČM

Naopak kandidátka KSČM se nezměnila a čítá pouze jediné jméno Petra Tátovského.

SNK Stráž náš domov

Přestože ODS letos kandidátku nesestavila, v seznamu zástupců nového uskupení Stráž náš domov, najdete nejen někdejšího lídra z její kandidátní listiny Jana Hanzala, ale i další zástupkyni Laděnu Plucarovou. Připojil se k nim ještě dříve samostatně kandidující Pavel Dvořáček.

8. SNK Stráž náš domov

1. Hanzal Jan, 61 let, podnikatel

2. Plucarová Laděna PaedDr., 47 let, archivářka

3. Dvořáček Pavel Mgr., 61 let, učitel

4. Konrádová Marie, 40 let, obsluha čerpací stanice

Hasiči Stráž

Tradiční uskupení vede i letos Jiří Hrbek, za kterého se na druhé místo posunul další zastupitel Petr Hroděj.

9. Hasiči Stráž

1. Hrbek Jiří, 47 let, stát. zaměstnanec

2. Hroděj Petr, 36 let, prodavač

3. Kropík Zdeněk, 38 let, stát. zaměstnanec

4. Lukačovič Petr, 33 let, stát. zaměstnanec

5. Kouba Jaroslav, 38 let, dělník

6. Princová Blanka, 35 let, dělnice

Sdružení pro lepší Stráž

Dalším nováčkem ve Stráži je Sdružení pro lepší Stráž. Voliči mohou vybírat ze sedmičky nových jmen.

13. Sdružení pro lepší Stráž

1. Holoubek Petr Ing. Bc., 35 let, stát. zaměstnanec

2. Vodička Milan, 28 let, stát. zaměstnanec

3. Trávníček Jiří, 33 let, řidič

4. Kovář Radomír, 43 let, stát. zaměstnanec

5. Rešl Alexandr, 68 let, důchodce

6. Korandová Zdeňka, 40 let, pečovatelka

7. Jedlička Martin, 37 let, živnostník

Kompletní kandidátky uvádíme podle vylosovaného pořadí.

