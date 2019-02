Jindřichův Hradec - Zastupitelé budou ve středu od 16 hodin řešit návrh rozpočtu města na letošní rok v té podobě, v jaké jim ho předložili radní. Opozice dokument kritizuje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Zbytečný schodek a předražená hvězdárna s planetáriem. To jsou dva nejhlasitější argumenty odpůrců návrhu hradeckého rozpočtu na letošní rok. O rekonstrukci hvězdárny Františka Nušla a přístavbě planetária za více než čtyřicet milionů korun rozhodlo předchozí zastupitelstvo loni na jaře i přesto, že se radnici nepodařilo získat pomoc dotačních peněz. Přestavba se tudíž zaplatí celá z městské kasy.



Starosta města Stanislav Mrvka (ČSSD) den před schůzí zastupitelstva uvedl: „Rozpočet je zastupitelům předkládaný tak, jak ho doporučili radní. Byl projednaný na veřejném jednání se zastupiteli, byly do něj doplněny požadované věci a ve své struktuře odpovídá stanovenému nařízení vlády.“

Návrh rozpočtu:

Příjmy po konsolidaci: 568 480 550 Kč

Výdaje po konsolidaci: 626 095 50 Kč

Schodek rozpočtu: 57 614 950 Kč

Dorovnání přebytkem z minulých let: 57 614 950 Kč

Starosta Stanislav Mrvka (ČSSD) také komentoval fakt, že rozpočet je schodkový, přičemž schodek (který se má pokrýt přebytkem hospodaření z minulých let) činí přes 57 milionů. „Loni byl schodek o jeden milion větší. Je to proto, že firmy nejsou schopné pokrýt všechny zakázky. Výsledek za rok 2018 byl dokonce přebytkový, takže kvalifikovaným odhadem počítáme, že letošní výsledek bude podobný. Pokud bychom rozpočet sestavili přesně na výši plánovaných investic – což v tuto chvíli ani nejde, protože u některých investic nejsou dokončené projektové dokumentace – , tak se nám firmy ani nepřihlásí a nepokusí se o zakázky soutěžit. Tím pádem by peníze plánované na investice přecházely rovnou do finanční rezervy,“ vysvětlil.



K návrhu rozpočtu se pro Deník vyjádřil také radní města Vladislav Burian (SNK-ED a STAN). „V podstatě jsem s rozpočtem ztotožněn. Proto ho podpořím. Jediné, co mě od začátku děsí, jsou náklady na renovaci a chod hvězdárny. Je hezké, že budeme mít „top“ hvězdárnu na úrovni nejlepších v republice, ale do této hvězdárny, zatím, nemáme „top“ odborníky. Možná jednoho. Ale to je málo. Pak si nejsem jistý profesionálním využitím tohoto objektu za takto vysoké náklady,“ sdělil.



Opoziční zastupitelé však některé záležitosti kolem rozpočtu kritizují. Ondřej Pumpr (zvolený za SNK-ED a STAN, nyní nezařazený) uvedl: „Již v prosinci jsme chtěli některé konkrétní položky od zástupců města vysvětlit, protože podkladové materiály obsahovaly nedostatečné odůvodnění některých výdajů. To se podle mě podařilo jen z menší části, spousta otazníků stále zůstává. Rozpočet je podle mého především ve výdajové části nepřehledný a netransparentní. Nadto si rada chce vyhradit právo zařazovat do rozpočtu nové položky a nové akce do půl milionu na jednu akci či položku bez schválení změny rozpočtu zastupitelstvem, což v podstatě znamená omezení veřejné kontroly nakládání s městskými financemi, a to bychom neměli připustit.“