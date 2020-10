Na Strakonicku ve druhém kole proti sobě stojí Tomáš Fiala (BEZPP za ODS) a Luboš Peterka (BEZPSS za KDU-ČSL), v pel-hřimovském obvodě Milan Štěch (ČSSD) a Jaroslav Chalupský (BEZPP za Svobodné).

Včera své brány, stejně jako minulý týden, otevřela drive-in stanoviště v areálech Správy a údržby silnic, a to pro voliče v karanténě, zájem byl ale minimální.

„Za celý senátní obvod č. 12 ve středu přijelo volit 27 lidí, na patnáctce 12,“ přidala přesná čísla Alena Karvánková z krajského Odboru legislativy a vnitřních věcí. „Třeba v Prachaticích nepřijel vůbec nikdo.“ Volilo se od 7 do 15 hodin.

Do čtvrteční 20. hodiny mohou ti, co chtějí volit do přenosné schránky, svůj úmysl nahlásit právě na krajském úřadě na telefonním čísle 386 720 156. „Zatím mám jenom tři žádosti,“ dodala ve čtvrtek odpoledne Alena Karvánková. Jedna z nich přišla z Domova seniorů v Otíně, další jsou ze Strakonicka.

V prvním kole senátních voleb byla volební účast 35,44 %, resp. 36,17 %.