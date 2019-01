Ve Vydří světili obecní prapor

Vydří - Poté, co obec na začátku loňského roku oslavila 650 let od svého založení, světili nyní ve Vydří obecní znak a prapor. Podle starosty Jaroslava Maxy je to pro obec významná událost.

„Když má obec prapor a znak, cítí se jaksi povznesená," usmíval se před slavností starosta. Myšlenka, že by bylo vhodné, aby také ve Vydří měli svůj vlastní prapor a znak obce, přišla podle slov starosty již na počátku loňského roku, kdy se slavilo 650. výročí od založení Vydří. „Oslovili jsme heraldika pana Tejkala, s kterým jsme diskutovali podobu znaku. Jak nám řekl, musí znak obsahovat něco s vazbou na minulost, ale i současnost," vysvětlil Jaroslav Maxa. Tak vznikla podoba praporu, na němž je na žlutém poli vyobrazena vydra s okounem v tlamě, dále dva modré pruhy a modrá pětilistá růže. „Modré pruhy značí umístění naší obce v krajině plné rybníků, vydra vypovídá o názvosloví obce Vydří. Symbol okouna, kterého nese, byl převzat ze štítu zbrojnošů ze Strážského panství, kteří byli prvními, kdo naši obec osídlili. A pětilistá růže zase poukazuje na příslušnost obce do Strážského panství, jak tomu bylo v minulosti," objasnil výjev na obecním znaku starosta. Když byl návrh od heraldika hotový, muselo Vydří čekat na jeho schválení a udělení souhlasu s užíváním obecního znaku a praporu Parlamentem ČR. K tomu došlo 5. listopadu loňského roku a pak už se jen čekalo na to, až oslovená firma až z Ústí nad Orlicí prapor a znak vyrobí. Na slavnosti svěcení, které se konalo v Den české státnosti, se sešla většina obyvatel Vydří, přijeli i chalupáři a lidé z okolí. „Datum jsme vybírali tak, aby to bylo co nejdřív, ale bylo to také sváteční, ne jen obyčejný víkend," objasnil s úsměvem starosta Jaroslav Maxa. „Moc se nám to líbí. Když se řeklo Vydří, musely tady přece být nějaké vydry. Je tady kolem i hodně rybníků, takže symbol vody, to je tady správně," míní jeden z nejstarších obyvatel Josef Michal. Petra Lejtnarová

Autor: Redakce