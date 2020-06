Vědci chtějí pomoci s výskytem a mapováním nových druhů klíšťat

Stovky nálezů pijáka lužního nebo překvapivý výskyt klíštěte rodu Hyalomma, které pochází z jižní Evropy a subsaharské Afriky a může se nasát až do velikosti 2,5 centimetru. To jsou podle vědců z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR aktuální vědecké údaje, které potvrzují, že se do České republiky dostávají exotické druhy klíšťat a s nimi i infekční onemocnění zvířat a lidí u nás dosud neznámá.

Nové druhy klíšťat se dají snadno odlišit díky velikosti – nasátá samice může měřit až 2,5 centimetru - a příčně pruhovaným končetinám. | Foto: Deník / Redakce

Výzkumný tým složený z veterinářů, parazitologů a studentů z biologického centra konkrétně fakulty veterinárního lékařství společně se zástupci dalších institucí jako CEITEC Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a České zemědělské univerzity v Praze mapuje šíření nových druhů klíšťat na českém území a žádá veřejnost o spolupráci. "V letošním roce pátrání po exotických klíšťatech cílí i na majitele koní," upřesnila referentka publicity biologického centra Daniela Procházková. STOVKY ÚDAJŮ Klíšťata patří v naší přírodě k nejvýznamnějším přenašečům zoonóz, tj. infekčních onemocnění cirkulujících mezi lidmi a zvířaty jako je borelióza a klíšťová encefalitida. V předchozích letech vědci v projektu Najdi pijáka monitorovali výskyt pijáka lužního, což je klíště pocházející z teplejších oblastí Evropy a dosud bylo v Čechách neznámé. Díky zapojení veřejnosti tým získal stovky údajů o rozšíření tohoto druhu na území České republiky. V kraji je již šestnáct potvrzených případů klíšťové encefalitidy Přečíst článek › Pozitivní reakce veřejnosti vědce podle doktorky Kristýny Hrazdilové zabývající se diagnostikou babeziózy zvířat mile překvapila. "Výsledky uplynulých let sledování výskytu pijáků ukazují, že jsme v ČR svědky expanze tohoto klíštěte a související rostoucí hrozby psí babeziózy – akutního onemocnění psů,” přibližuje výskyt tohoto nového onemocnění ohrožujícího psy. NOVÉ DRUHY U KONÍ Díky majitelům koní, kteří hlásili výskyt neznámých klíšťat na svých zvířatech, vědci objevili nejen pijáky lužní, ale také exotická klíšťata rodu Hyalomma, pro naše území u domácích zvířat dosud neznámá. V místech svého výskytu (severní Afrika, jižní Evropa) klíšťata rodu Hyalomma přenáší řadu významných infekčních nemocí lidí i zvířat, včetně Krymžsko-konžské hemoragické horečky. Naštěstí je ale riziko zavlečení těchto infekcí do ČR zatím minimální, mimo jiné díky tomu, že dospělci nesají obvykle krev na člověku. Lék na dohled: Jihočeští vědci testovali vakcínu proti klíšťatům Přečíst článek › Díky zájmu majitelů koní podle profesora Davida Morkého od loňského roku vědci vědí, že se „obří“ klíšťata rodu Hyalomma vyskytují na konci léta v teplých oblastech Čech a Moravy. "Tato klíšťata jsou u nás návštěvníky z jihu, kteří přicestovali na stěhovavých ptácích. Díky metodám sekvenace DNA se nám podařilo potvrdit, že některá z nalezených klíšťat pochází až ze subsaharské Afriky. Typickým hostitelem hyalom jsou velcí kopytníci a naprostá většina nálezů u nás pochází z koní,“ upřesnil jeden z autorů projektu. OBŘÍ KLÍŠŤATA Tato klíšťata se dají snadno odlišit díky velikosti – nasátá samice může měřit až 2,5 centimetru - a příčně pruhovaným končetinám. Výzkum klíšťaty přenášených infekcí u koní na základě studia DNA parazitů prokázal v ČR zcela nově také výskyt piroplazmózy koní, onemocnění přenášeného v Evropě právě šířícím se pijákem lužním. Informace o výskytu pijáků na koních a detekce parazitů v těchto klíšťatech mohou veterinárním lékařům do budoucna pomoci odhadnout rizika této infekce u koní v ČR. Českobudějovičtí parazitologové otestovali vakcínu proti lymské borelióze Přečíst článek › „Rádi bychom touto cestou vyzvali širokou veřejnost i majitele koní a psů: všímejte si klíšťat ve svém okolí na svých zvířatech a zapojte se do ambiciózního výzkumu, pomozte nám hledat pijáky a exotická klíšťata napadající psy i koně! Pomůžete tím upřesnit riziko výskytu významných infekčních onemocnění u zvířat ve vašich regionech!“ vyzývá ke spolupráci profesor David Modrý. Bližší informace jsou k dispozici na webu projektu www.najdipijaka.cz. Výzkum invazních klíšťat je realizován v rámci projektu Země financovaného Ministerstvem zemědělství České republiky.

Autor: Lenka Pospíšilová