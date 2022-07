Bouře doprovázená prudkými nárazy větru udeřila v úterý 28. června večer. Nechala za sebou velkou spoušť. Vše se přitom odehrálo během několika minut. „Přišel šílený vítr, až jsme se báli, že nám to vezme okna, trvalo to jen chviličku a na začátku aleje to vzalo všechny lípy. Všichni se tady té aleje zastáváme, bojujeme o ni a teď přijde tohle. Vytrhalo to zdravé lípy i s kořeny a zajímavé je, že kaštany zůstaly,“ popsala tehdy obyvatelka města Věra Štouračová. Alej po řádění počasí citelně prořídla. Celkem šlo k zemi 15 stromů, většinou vzrostlých lip. Další měly ulámané větve. Nejvíce zasažená je část parku u nádraží. Alej tu znatelně prořídla a radnice proto řeší, co se stromořadím dál.