Je středa 4. listopadu, před devátou ráno. Na konci chodby ve čtvrtém patře krajského úřadu je nad velikými dveřmi označení Hejtmanka. Až do včerejška tady „byla doma“ Ivana Stráská. Vedle dveří už ale příchozí na jmenovce mohou číst: Martin Kuba. Ten je tady novým pánem.

Za dveřmi, v sekretariátu, je frmol. Stěhování, předávání instrukcí a rad. V místnosti pro návštěvy sedí u kávy teď už exhejtmanka Ivana Stráská. V televizi sleduje sčítání výsledků voleb amerického prezidenta. Přichází Martin Kuba a žádá o konzultaci. Oslovuje ji „paní hejtmanko“, ač už hejtmankou není.

Krátká konzultace končí, Ivana Stráská se loučí s kolegyněmi v sekretariátu. Na památku jim nechává květinu. A líčí jim, jak se teď bude věnovat své zahradě. Ukazuje na obrazy, které si pořídila v době, kdy řídila kraj, teď si je bere domů, na památku. „Tak na shledanou,“ končí svou misi a Martin Kuba nás zve do hejtmanské kanceláře. Půllitrovka koly a sklenička, jinak čistý stůl. „Ještě jsem si sem nestačil nic přinést,“ krčí rameny Martin Kuba a usedáme k rozhovoru.

Do hejtmanského křesla usedáte v době koronavirové pandemie. Co v souvislosti s covidem ukázaly minulé dny a týdny o struktuře jihočeských nemocnic a jejich kapacitách? Bude třeba něco měnit.

Doba není jednoduchá. Už před třemi týdny, po ustanovení koalice, jsem se s paní hejtmankou Stráskou zapojil do práce. Přišli jsme s modelem sledování počtu hospitalizovaných pacientů v jihočeských nemocnicích. Jsme schopni předpovídat další vývoj epidemie, což nám hodně pomáhá v plánování – nemusíme třeba zbytečně uzavírat celý nemocniční pavilon nebo nechávat připravit hodně postelí najednou, které se pak nevyužijí. Pět dní dopředu máme poměrně přesná čísla o tom, kolik v nemocnicích přibude hospitalizovaných. Ukázalo se, že kapacita jihočeských nemocnic je velmi dobrá, zatímco v některých jiných krajích už mají problémy.

V čem je jihočeský boj s covidem odlišný oproti jiným částem republiky? Na svém facebookovém profilu jste například ocenil práci ošetřovatelek v domovech pro seniory, které zvládají práci s covid pozitivními klienty přímo v domovech, což pomáhá kapacitám nemocnic.

Ano, naše domovy pro seniory velmi pomáhají. K úternímu večeru jsme měli hlášeno 630 covid pozitivních pacientů v nemocnicích, vedle toho máme už přes 300 pozitivních klientů domovů pro seniory. Ti nemají klinické příznaky a díky personálu domovů mohou zůstat v izolaci tam a nemusíme je převážet do nemocnic. To obrovsky pomáhá. Jsou regiony, kde takový systém nefunguje a nemocnice jsou pak přetížené. Máme také dohody, že v nemocnicích budeme hospitalizovat jen covid pacienty s klinickými příznaky, například vysokými horečkami, dýchacími problémy nebo dehydratací. Zkrátka nelehají si tam pacienti, kteří jsou sice covid pozitivní, ale nepotřebují nemocniční péči.

Jaká je v souvislosti s pandemií a jihočeskými nemocnicemi předpověď na nejbližší týdny?

Posbírali jsme všechna možná čísla týkající se pandemie od začátku září a promítli jsme si je do křivky. Ta ukázala dva možné scénáře vývoje – jeden velmi pesimistický a druhý relativně optimistický. V posledním týdnu jsme se pohybovali blíže tomu optimistickému. Pokud to takto bude pokračovat, nedosáhneme maximálního naplnění nemocnic. Problém ale je, že nemocnice a jejich personál – lékaři i sestřičky – budou ještě dlouhou dobu ve velkém zatížení. Takový nápor nemohou vydržet, bude-li pokračovat ještě osm nebo deset týdnů. Ale je to i na každém z nás, jak budeme zodpovědní a nakolik dodržujeme všechna protiepidemická opatření.

Bude ve stínu covidu čas a prostor na plnění koaličních programových priorit? A budou na to peníze?

Čas určitě bude, peníze, věřím, taky. Myslím, že se tu často utrácelo za nesmysly, což chci změnit. Máme jasný program, s nímž jsem objel celý kraj. Věnoval jsme se tomu, abych zjistil, co je ve kterém městě aktuálně nejvíce potřeba. Chci, aby se krajský úřad proměnil v partnera měst a obcí, který pomáhá s vodovody, sportovními halami či mateřskými školami. Budeme okamžitě zakládat krajský investiční fond, už řešíme rozpočet. Nepřišli jsme si jen sednout do funkcí, ale splnit, co jsme voličům slíbili.

Jak bude krajský investiční fond fungovat?

Má přispívat obcím na to, co potřebují. Dosud mohly čerpat peníze například z Programu obnovy venkova. Ale z něho do konkrétní obce putovalo třeba jen pár set tisíc korun. Jenže pak v té obci zjistili, že za takové peníze nic nepostaví. Proto bude lepší, když nebudou čerpat každý rok malou částku, ale třeba jednou za tři nebo čtyři roky více peněz, za něž už si něco postaví. Moje idea je, že ve fondu bude na rok 200 až 300 milionů korun, o něž se města a obce budou hlásit se svými připravenými projekty. My bychom jim nabídli spolufinancování a pokusili se na daný projekt zajistit i státní peníze. To znamená, že třeba na stavbu nové mateřské školy by obec dala část peněz z vlastního rozpočtu a zbytek nákladů by pokryla dotace z krajského investičního fondu a státní peníze.

Jeden ze slibů zakotvených v koaliční smlouvě už plníte – zajištění mobilních dat pro školáky, aby se mohli účastnit distanční výuky. Kdy se dostane na další sliby, třeba i zmíněný investiční fond?

V zajišťování podmínek pro distanční výuku pokračujeme. Ještě budu chtít získat přehled od škol, kolika dětem chybí počítače nebo telefony, abychom i v tomto směru byli schopni pomoci potřebným a nebyl nikdo, kdo by se nemohl v současné situaci účastnit distančního vzdělávání. Na příští rok už chystáme stovky milionů korun na připravené akce do obcí, investiční fond tedy bude součástí krajského rozpočtu. Chceme taky zmapovat projekty v oblasti dopravní infrastruktury. Jihočechům pořád někdo slibuje obchvaty, ale neřekne jim, kde to vázne, co je třeba ještě udělat. Připravenost těchto staveb bude moci každý sledovat online, přes internet. Na tom chci udělat hodně práce ještě do konce roku.

Zpátky k pandemii – není současná situace příležitostí pro restart turismu na jihu Čech? Udělat to jinak v turisticky nejzatíženějších místech a nabídnout výletníkům i jiné cíle?

To bezesporu. Nesmíme připustit, aby synonymem pro turistiku byli jen asijští turisté, kteří proběhnou památky, ale pro města jsou spíše zátěží. Nepřenocují tu, nenají se, nenechají tady žádné peníze. Co v kraji hodně chybí a co by sem mohlo přilákat i více tuzemských turistů, je nabídka pro případ ošklivého počasí. Není tu žádné vědecko-zábavní centrum jako v jiných krajích, žádný aquapark. Zkrátka místo, kde byste prožili celý den, když se zrovna nedá na Šumavě jezdit na běžkách či na kole. V ročním součtu přitom taková místa dosahují podobné návštěvnosti jako nejvýznamnější památkové objekty.

Vytvořil jste krajskou koalici bez vítěze voleb, kterým bylo hnutí ANO. Co byste z pozice nově zvoleného hejtmana vzkázal 36 tisícům Jihočechů, kteří dali hlas právě hnutí ANO?

ODS skončila za hnutím ANO jen o 0,6 procenta hlasů, v zastupitelstvu máme stejný počet mandátů. Počet mých preferenčních hlasů ve volbách výrazně převyšoval preferenční hlasy pro ostatní politiky. A i sám pan premiér říkal, že hejtmanem by měl být ten, kdo má nejvíc preferenčních hlasů a mandátů v zastupitelstvu. Voličům ANO bych vzkázal, že jsem připraven být dobrým hejtmanem pro všechny Jihočechy. Považuji za velmi důležité, abychom dali pryč stranické přetahované a abychom spolupracovali. Také je fér poděkovat zastupitelům za hnutí ANO, kteří se na úterním ustavujícím zastupitelstvu chovali velmi korektně. Na spolupráci jsme připraveni. A ode mě nikdo nemůžu čekat, že bych dělal politiku anti-někdo. Mám jasný program toho, co bych rád pro kraj udělal. Je třeba se soustředit na to, co Jihočeši potřebují, a ne na politické souboje.

Jeden z vašich náměstků, Tomáš Hajdušek, který má na starosti rozpočet, bude pro Jihočechy pracovat jako neuvolněný pro výkon své funkce, což je u této pozice neobvyklé. Proč to tak je?

Tomáš Hajdušek má svoje podnikání. A práci pro kraj dobře zvládne, i když nebude sedět osm hodin denně v kanceláři na krajském úřadě. Oba jsme z byznysu, oba jsme zvyklí na rychlejší pracovní tempo. Navíc jako neuvolněný náměstek bude pobírat nižší odměnu, než kdyby tu pracoval takzvaně na plný úvazek. Když vidím, že devadesátitisícové Budějovice mají sedm náměstků primátora, tedy stejně jako dvoumilionová Vídeň, považuji to za vyhazování peněz. Ve své firmě bych to nedovolil a na kraji se k tomu snažím přistupovat stejně.

Jak se vám bude časově dařit kloubit podnikání a práci na postu hejtmana?

Určitě to bude zátěž. Naštěstí naše firmy se posunuly tak, že už nemusím být v každodenním provozu. Provozní věci dobře hlídá výkonný ředitel, kterým je pan inženýr Maroš. Spolu si najdeme čas na porady a definování obchodních strategií. Jsem rád, že se nám podnikání rozběhlo, díky němu můžeme dnes podporovat i jihočeské sportovní kluby včetně Motoru a Dynama, ale také talentované děti. Nehodlám se toho zříkat, ke mně podnikání patří, hodlám ho striktně oddělovat od své pozice hejtmana. Všichni vědí, co dělám, nikdy jsem to netajil. Kdyby to nešlo zvládat, určitě bych pak situaci vyřešil.

Nejvyšší patra politiky už znáte z ministerské pozice, kterou jste zastával. V čem bude nová mise jiná?

Hlavně tím, že v politice už mám něco za sebou a do pozice hejtmana vstupuji s jinou perspektivou. Poučné pro mě je, že jsem si vyzkoušel fungování v nejvyšších patrech politiky i další životní etapu, kdy jsem od nuly budoval vlastní podnikání. Všem politikům bych to doporučoval, jde o velmi ozdravný proces. Kdo sedí deset hodin denně jen v poslanecké lavici nebo na úřadě, trochu ztrácí kontakt s realitou. Jsem rád, že takovou zkušenost mám. Věřím, že i díky tomu budu práci hejtmana zvládat lépe, než kdybych do ní naskočil z jiné politické funkce.

Po vašem volebním úspěchu někteří lidé v komentářích na sociálních sítích psali o Martinu Kubovi jako o mafiánovi „s vazbami na Hlubokou“. Rozčiluje vás to? Musíte lidi ve svém okolí často přesvědčovat o upřímnosti svých úmyslů?

Tohle je příběh, který určitá skupina lidí opakuje pořád dokola. Upřímně řečeno, oni nic jiného nemají, museli by se bavit o tom, co dělám, co za mnou opravdu je. Tyto věci už mi přijde absurdní komentovat. Pokud někdo uspěje, je jasné, že vytváří pozitivní i negativní reakce. Ti, kteří vás nemají rádi, něco musí říkat. Toto je stokrát omletý příběh. Voliči dali jasně najevo, co si myslí, preferenční hlasy ukázaly, že mi spousta z nich fandí a pro mě je to obrovský závazek. A s tím, že někdo pořád dokola opakuje nesmysly, které živili i moji političtí soupeři, nic neuděláte. Je to součást sociálních sítí. A k politikovi, který má své fanoušky i své nepřátele, to patří. Já nejsem typ politika, který by byl každému jedno. Buď mě mají lidé rádi, nebo naopak neradi. A to s sebou nese, že ti, kteří vás mají neradi, se vás snaží co nejvíc pošpinit, to je přirozená věc.

Chystáte ze své nové pozice personální změny na krajském úřadě nebo v krajem zřizovaných organizacích?

Nepřicházím sem s žádným konkrétním plánem, které lidi vyměnit. Je jasné, že mám nějakou představu o tom, jak by krajský úřad měl fungovat. Pro řadu lidí, kteří jsou zvyklí na pomalejší úřednický život, bude asi trochu stresující tempo, které bych tady rád zavedl. Takže uvidíme, jak se s tím kdo popere. Chci, aby úřad fungoval efektivně, protože vidím, jak spousta firem musí šetřit a přemýšlet, koho zaměstná a komu dá jaký plat. A mám pocit, že na úřadech se vše děje ve významně pomalejším tempu a jakémsi poklidu. Neříkám, že budu vstávat ve tři ráno jako někteří ministři, ale jsem zvyklý na svižný rytmus. Takže budu chtít, aby Jihočeši nemuseli platit ze svých daní zbytečně velký úřad, nemělo by tu být ani o jednoho úředníka víc nebo míň, než je třeba. O to se budu snažit. Jestli bude nutná personální výměna, tak se na ní v koalici určitě dohodneme, ale jasný plán nemám.

Proslýchá se, že je na spadnutí změna na pozici ředitele krajského úřadu. Souvisí to s vaším nástupem do funkce hejtmana?

Znovu opakuji, nepřicházím s žádným jasným plánem personálních změn. Uvidíme, co vyplyne z dalších jednáních, zda a jak si s některými lidmi nastavíme spolupráci.

Budete jezdit hejtmanským superbem a obědvat ve zdejší kantýně?

Superb jsem ještě ani neviděl, ale určitě ho někdy využiji i s řidičem. Jinak jsem zvyklý řídit si sám. Pokud budu řidiče potřebovat, využiji ho i s hejtmanským autem, jindy se odvezu sám vlastním vozem. Nepřišel jsem čerpat nějaké výhody. Ani na ministerstvu jsem si nenechal platit účty za telefon, v tom budu pokračovat i v pozici hejtmana. Nepotřebuju, aby Jihočeši platili moje telefonáty. A ke kantýně – mám takový stravovací systém, že si s sebou nosím krabičky s jídlem. Takže na obědy v kantýně nejsem, ať jde o jakoukoliv kantýnu.

V kanceláři jste první den. Přinesl jste si sem už něco svého?

Jen láhev s pitím, jinak vůbec nic. Určitě si něco ze své kanceláře ve firmě přinesu, ale zatím nebyl čas zamyslet se, co tu chci mít.