Bouře s přívalovým deštěm, kroupy i nárazovým větrem mají zasáhnout Jihočeský kraj znovu, a to od čtvrtečních 17 hodin. Trvat mají až do noci. O den dříve, ve středu, silné bouřky Jihočechy velmi potrápily - způsobily přes tři sta výjezdů hasičů, zranění, pád památné lípy i smrt čapích mláďat.

Česko silné bouřky zasáhly už ve středu. Ve čtvrtek a v noci na pátek mají pokračovat.

Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami pro jižní Čechy platí od čtvrtečních 17 hodin do pátečních 3 hodin ráno. „Očekává se ojedinělý výskyt velmi silných bouřek, při kterých se vyskytnou nárazy větru kolem 90 km/h, kroupy nad 2 cm a přívalový déšť. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně,“ uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podívejte se, co na jihu Čech způsobily bouřky ve středu:

Bouřky na jihu: Staletá lípa spadla na ženu, kvůli vichru uhynula čtyři čápata

„Přes den bude skoro jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, večer a v noci přeháňky a bouřky, místy i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 °C, na horách 27 až 30 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s se bude večer měnit na západní a v bouřkách výrazně zesílí,“ uvedla meteoroložka.

Přes čtvrteční den ale nejprve Jihočechy čeká pokračování veder z předchozích dní. Teploty mají podle Renaty Uhlíkové z budějovické pobočky ČHMÚ dosáhnout až 33 °C.

Po večerních a nočních bouřkách by pak v pátek v jižních Čechách mělo zůstat oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami a místy i bouřkami přes den. Teploty se v pátek mají vyšplhat na „pouhých“ 23 °C. Podobně by na tom měl být i nadcházející víkend, sobota by s teplotami do 25 °C měla podle ČHMÚ být zamračenější a deštivější, neděle pak už o něco málo lepší.

„Na jihu Čech obnovujeme dodávky elektrické energie zhruba 400 odběratelům v lokalitách Koloděje nad Lužnicí a Osek u Milevska,“ uvedl ve čtvrtek před osmou ráno Roman Šperňák, mluvčí E.ON.