Návštěvníci mohou v neděli 18. června dorazit v čase od 10 do 19 hodin. Venkovní areál zůstane otevřený denně až do středy vždy od 13 do 19 hodin. Spuštění nové sezony venkovního aquaparku vyšlo téměř na den stejně jako v loňském roce. "Nemáme uměle vyhřívané bazény jako například v Třeboni. Musíme proto čekat na počasí, které letos nebylo moc příznivé. Teplota vody ve venkovním bazénu je aktuálně kolem 22 stupňů Celsia," přiblížila vedoucí jindřichohradeckého bazénu Marcela Kůrková. Celodenní vstup dospělého přes venkovní letní pokladnu vyjde na 100 korun, u dětí je to 60 korun. Ceník je odstupňovaný podle doby příchodu, například po 17. hodině platí dospělí 60 a děti 40 korun. Nejvýhodnější je ale pro návštěvníky využití permanentních čipů, které vychází levněji než jednorázové vstupné.

Venkovní areál letos žádné novinky návštěvníkům nenabídne. "Venkovní aquapark slouží od roku 2004 a je potřeba zafinancovat i věci, které nejsou vidět, ale stojí poměrně velké peníze, a to je zázemí strojovny, aby vůbec venkovní bazény mohly fungovat. Během sezonní pauzy se tam nainvestovaly částky v řádech statisíců korun," doplnila Marcela Kůrková. Kromě investic do zázemí došlo například i k výměně zrezivělého zábradlí.

Venkovní areál přivítá první návštěvníky v neděli 18. června.Zdroj: Deník/Jana UrbanováNávštěvníci by měli také počítat s tím, že v pondělí 26. června začne technologická odstávka vnitřních bazénů. "Zatímco v jiných bazénech trvá klidně i měsíc, u nás je to pět dní, abychom co nejméně omezili provoz. V tuto dobu je náhradní variantou právě venkovní aquapark, který zůstane otevřený do 30. června denně od 10 do 19 hodin," upřesnila ředitelka bazénu Marcela Kůrková. Od začátku letních prázdnin se pak otevírací doba venkovních bazénů protáhne o hodinu.