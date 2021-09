Výstavba venkovních bazénů u třeboňských lázní Aurora, která má stát asi 120 milionů korun, se kvůli navýšení rozsahu prací prodlužuje.

U třeboňské Aurory se buduje přístavba wellness centra. Hotovo by mohlo být koncem října. | Foto: Jan Váňa

Třeboňský starosta Jan Váňa (ODS) začátkem června odhadoval, že by se dveře do areálu mohly otevřít zřejmě v polovině září. To se však nestane. Termín dokončení se nyní posouvá až na 27. října.