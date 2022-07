Jak informovala mluvčí Muzea romské kultury (MRK) v Praze, které areál od roku 2018 spravuje, Karolina Spielmannová, happening začíná ve 13 hodin a jeho součástí je také symbolické předání staveniště do rukou vítěze veřejné zakázky na demolici. „Demolice je nezbytně nutná k tomu, aby na místě tzv. bývalého cikánského tábora mohl vyrůst důstojný památník obětí holokaustu Romů a Sintů na našem území,“ vysvětlila. Náklady demolice by měly vyjít do 110 milionů a uhradí je z části Ministerstvo kultury ČR a norské fondy.