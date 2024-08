Už v loňském roce začala Městská kultura Jindřichův Hradec pořádat koncerty na veřejných místech, na náměstí Míru a v parku pod gymnáziem, na které vybírá vstupné. To řada Hradečáků kvituje pozitivně a symbolickou stovku vstupného ráda zaplatí. Koncerty ale pokaždé přitáhnou i množství lidí bez vstupenky, kteří se klidně mohou posadit vedle platících, nebo o pár metrů dál, a užít si koncert úplně stejně. A navíc zadarmo.

Při začátku tohoto systému platila vstupné, podle vyjádření pořadatelů, zhruba polovina návštěvníků. Toto číslo postupem času roste. O tom, že kulturní akce si na sebe nikdy nevydělají a město je musí dotovat, asi není potřeba spekulovat. O způsobu nastavení vstupného, jeho plusech a minusech jsme hovořili s místostarostou a dlouholetým vedoucím KD Střelnice Radimem Staňkem.

Proč Městská kultura přistoupila k zavedení vstupného na koncerty na veřejných prostranstvích?

Městská kultura se již v loňském roce rozhodla pro zavedení vstupného na koncertech s cílem zvýšit jejich úroveň a zajistit, aby se na nich nacházelo publikum, které má o daný koncert opravdový zájem. Tento krok má za cíl nejen zvýšit kvalitu nabízených kulturních akcí, ale také monitorovat zájem o jednotlivé programy a získat cennou zpětnou vazbu. Zároveň Městská kultura nijak neustupuje od pořádání velkého množství kulturních a společenských programů pro veřejnost zdarma (Masopust, čarodějnice, lampionový průvod, Dny města, letní senior klub, letní divadelní pohádka v parku, Město dětem, Svatováclavské slavnosti, rozsvícení vánočního stromu).

Protože se koncerty pořádají tímto způsobem, není možné spočítat všechny návštěvníky. Máte spočítány ty, kteří si vstupenku zakoupili?

Od zavedení tohoto opatření se na koncertech podařilo vybrat vstupné od více než 3300 návštěvníků. Tento počet návštěvníků nám poskytuje důležitá data o zájmu veřejnosti o různé kulturní akce a umožňuje nám lépe plánovat budoucí programy. Díky tomu můžeme zaměřit své úsilí na ty akce, které jsou mezi lidmi nejvíce oblíbené, a dále zlepšovat jejich kvalitu.

Můžeme konkrétně přiblížit počet prodaných vstupenek z některých z posledních koncertů, například z vystoupení Davida Peta a Emmy Smetany s Jordanem Hajem (2. srpna) a z koncertu Jindřichohradeckého Big bandu (3. srpna)?

Na těchto koncertech zaplatilo 237 návštěvníků.

Z jakého důvodu se placené koncerty pořádají na těchto, z pohledu placení vstupného nevhodných místech?

Prostory, ve kterých se koncerty konají, jsou veřejné a není možné je technicky kompletně ohradit. Prostě jsou to veřejná místa, kde například na náměstí Míru je celá řada restauračních provozoven včetně předzahrádek a kde je zájmem města přilákat na tyto místa jak místní, tak samozřejmě i návštěvníky města. Je důležité, aby byla zachována možnost průchodu a průjezdu vozidel, což představuje logistickou výzvu při organizaci koncertů. Proto bylo zvoleno řešení v podobě vybírání vstupného u prodejního stánku i mezi návštěvníky, které je praktické a zároveň umožňuje monitorovat návštěvnost. Výše vstupného je v současné chvíli stanovena na symbolických 100 Kč, tak aby koncerty byly co nejvíce dostupné. Místa konání jsou také volena s dramaturgickým záměrem a vždy zvažujeme, jaké místo bude pro daný koncert nejvhodnější.

Proč Městská kultura nejde tím směrem, aby placené koncerty pořádala pouze v místech, kde lze vstupné bez problémů vybrat, například ve dvoře muzea fotografie, na Tyršově stadionu, na zámku a podobně? Pokud Hradečáci jezdí za muzikou do Třeboně, do Budějovic, do Chotěmic či na jiná vzdálenější místa, určitě by neměli problém dojít na jiné místo v centru Hradce.

Pokud to vezmeme například jen z hlediska finančního, tak náš způsob je určitě výhodnější pro návštěvníky našich koncertů, protože na akcích mimo Jindřichův Hrade, jak uvádíte, je vstupné několikanásobně větší. Koncerty přímo v centru města a v městském parku nejsou žádnou novinkou a byly vždy hojně pořádány. V tomto Městská kultura dále pokračuje, tak, aby město pomocí těchto akcí dále ožívalo. Změna je pouze ve vybírání vstupného, jak je již vysvětleno výše. Některá místa mohou postrádat potřebnou infrastrukturu pro konání větších akcí, např. elektrickou přípojku, parkování nebo dostatečné technické zázemí pro umělce.

Místa jsou vždy volena tak, aby byl návštěvníkům zprostředkován unikátní zážitek s vhodnou atmosférou a akustikou, která může přispět k celkovému zážitku z koncertu.

Považujete tento systém vstupného za spravedlivý vůči těm, kteří si vstupenky poctivě zakoupí? Symbolický příspěvek zřejmě nikdo nerozporuje, spíše způsob provedení.

Systém výběru vstupného není možné hodnotit jako spravedlivý ani jako nespravedlivý. Dle poznatků je daleko více návštěvníků, kteří si vstupné rádi zaplatí a koncert si užijí, jejich zážitek ani nekazí to, že vstupné si někdo jiný nezaplatil.

Z jakého důvodu nemůže Městská kultura přistoupit k zavedení dobrovolného vstupného, které by působilo pozitivněji a mělo možná stejný účinek na výdělek?

Systém dobrovolného vstupného není možné provést z finančně právního hlediska hospodaření veřejnoprávního sektoru, protože výše dobrovolného vstupného není pevně určena, tudíž nelze vyúčtovat pokladním systémem.

Můžete vysvětlit, jaké výhody zavedení vstupného přináší?

Zavedení vstupného přináší výhody jak pro organizátory, tak pro návštěvníky. Návštěvníci mohou očekávat podstatně vyšší kvalitu koncertů. Organizátoři zase získávají cennou zpětnou vazbu a finanční prostředky, které mohou investovat do další kvality i kvantity kulturní nabídky. Krok směrem k vybírání vstupného se také jeví logickým v ohledu skokového nárustu cen za interprety i technické zajištění akcí v posledních letech. Průměrná cena letního koncertu se pohybuje v řádech statisíců korun.

Funguje takovýto způsob koncertů na placených veřejných místech i někde jinde v republice?

Tuto informaci nemáme. Naší prioritou není dělat pouze věci, které již dělá někdo jiný, snažíme se najít vlastní cestu, která přinese nejen Hradečákům co nejlepší kulturní zážitky.

Co dodat závěrem?

Jsme přesvědčeni, že tento krok vede ke zkvalitnění nabídky kulturních akcí ve městě, kde opravdu symbolické „vstupné“ oproti klasickému vstupnému na obdobných koncertech přiláká na koncerty opravdové nadšence, kteří si tyto akce budou moci plně vychutnat. Děkujeme všem, kteří nás podporují a těšíme se na další společné kulturní zážitky.