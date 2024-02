Dačičtí radní schválili vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava veřejného prostranství u obchodního domu Červený vrch“.

Prostranství u obchodního centra Červený vrch v Dačicích. | Foto: Archiv města

Informaci ze zasedání dačických radních poskytla mluvčí radnice Markéta Nováčková.

„Stavební akce řeší rekonstrukci chodníku, který je v havarijním stavu," popsal dačický místostarosta Jiří Baštář. Doplnil, že se zároveň chystá přestavba parkoviště včetně veřejného osvětlení u obchodního centra Červený vrch v Dačicích. "Současně budou upraveny navazující přechody pro chodce," dodal.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 1. března. Práce by měly začít v červenci a do konce září by mělo být hotovo.