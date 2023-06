„Nápad padl na úrodnou půdu a tak po celou sezónu mohli návštěvníci našeho městečka obdivovat nejen naší Starou radnici, dva kostely a krásnou přírodu. Mnozí si při procházce nebo projížďce ulicemi města fotili právě roztodivná kola osázená všemi možnými květinami, dozdobená rozličnými drobnostmi. Lomnice skutečně rozkvetla nejen na zahrádkách a předzahrádkách,“ vylíčila Kristýna Božovská z informačního a kulturního střediska.

Infocentrum se vzhledem k pozitivním ohlasům rozhodlo akci letos zopakovat a samo šlo příkladem. Před budovou na náměstí stojí dvě nazdobená kola. „Postupně je dosadíme o další rostliny, doplníme o drobné detaily," dodala Božovská.

Zdroj: Jana Urbanová

Letošní počasí ale rozkvetlým bicyklům dlouho nepřálo. „Se slunečnými dny se po Lomnici objevují první vlaštovky. Sem tam už jsou před domy vystrčená pomalu rozkvétající kola. Lomnice nám určitě znovu rozkvete a na podzim můžete sledovat a případně i hlasovat o to nejzajímavější z našich rozkvetlých kol. Fotografie k hlasování zveřejníme na Facebooku a v budově Staré radnice," upřesnila Kristýna Božovská. Ti, kteří se do akce zapojí, navíc mohou vyhrát poukázky do zahradnictví, kde si následně vyberou květinovou odměnu v určité hodnotě.

Jedno z osázených kol se objevilo před penzionem U Radnice a vyzdobeno je i několik domů v Nádražní ulici. Dlouhodobě visí zelené kolo také na zdi bistra na průtahu městem. Místním se nápad líbí. „Určitě je to nádhera, kdybych měla kam, tak bych si také podobnou výzdobu udělala. Ale bohužel nemám ani kolo ani prostor. Řada lidí to u nás ve městě zdobí nejen jarně nebo letně, ale dokonce i zimně, takže fantazii se meze nekladou," řekla obyvatelka Lomnice nad Lužnicí Markéta Hartmanová. Kromě kol si ale místní strojí květinami například i koloběžky nebo jen části bicyklů. Do minulého ročníku soutěže Lomničtí přihlásili celkem 34 rozkvetlých kol.