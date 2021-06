Zdroj: Deník

Obec navštěvuje podle slov starosty Jana Zimmela mnoho turistů, v sezoně je to denně až 600 cyklistů. Není divu, že vesnice přitahuje. Mají tu hospodu, obchod, pěstitelskou pálenici, kadeřnictví, tenisový kurt, nové dětské hřiště, fotbalové hřiště a také památky.

Stříbřec zdobí opravená kaple, kde jsou umístěny zrekonstruované varhany. Ves má i opravenou budovu školy s třemi novými byty, velký kulturní dům, který je od loňska zateplený a pořádají se zde plesy, oslavy a akce pro děti.

Oblíbený je tu i sportovní rybolov v návesním rybníku Maličký Spodní. "Ten jsme opravili před třemi roky. V obci je i historická budova Kovárny, která prošla celkovou rekonstrukcí během posledních let a kterou využívají ke své činnosti místní zahrádkáři a zahrádkářky," popisuje starosta Jan Zimmel. Místní hasiči užívají původní malou hasičárnu, která je také z velké části opravena, až na střechu, a tak polemizují s možností vybudování nového zázemí pro svou činnost. Dále je podle starosty v obci velmi činný Myslivecký spolek Doubrava, který má svou chatu, kde pořádají svody a zkoušky loveckých psů. Děti jezdí ze vsi do škol ve Stráži nad Nežárkou a do Třeboně.

V obci je Obecní úřad, knihovna, prodejna potravin, pohostinství, kadeřnictví, Pěstitelská pálenice a moštárna. Pod obec Stříbřec spadají části obce Mníšek a Libořezy. Samotná Stříbřec leží 460m n. m. Původní obyvatelé, ať už byli chalupníci či domkáři, zasvětili život tvrdé práci s půdou. Co však předkům nejvíce chybělo, byl kostel. Na nátlak lidu byla v obci vyhlášena sbírka na postavení kostela. V roce 1861 zazněl poprvé cinkot věžního zvonku. Kostel byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. K církevním obřadům slouží dodnes.