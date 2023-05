Spojuje je láska k motorkám, adrenalinu či vůni spálených pneumatik a milují pocit svobody, který na jednostopých vozidlech zažívají. Pod názvem Vesnický tuning (VT) už se mladí motokáři a motkářky organizovaně scházejí třetím rokem, jejich hlavním revírem je Táborsko, ale rádi vyjíždí i za hranice okresu.

Vesnický tuning zahájil letošní sezonu. Motory burácely na Všechově i v Chýnově | Video: Lenka Pospíšilová

Jízdu po zadním kole a plno dalších triků předváděli o prvním květnovém víkendu holky i kluci na všechovském letišti i staré silnici u Chýnova. Na letošním první setkání spojené s vyjížďkou podle hlavního organizátora VT Adama dorazilo více než sto motorek. Nechyběla ani čtyřkola a několik „servisních“ doprovodných vozidel.

Parta kamarádů se stejným zájmem

Vesnický tuning podle Adama vznikl v roce 2021 v Ústrašicích na Táborsku. „Začínali jsme na starších motorkách jako pionýr, po roce přibylo dalších pár kluků z Tábora, to už jsme jezdili na stopětadvacítkách,“ podotýká.

V té době už se stával VT pojmem a kluky napadlo uspořádat první sraz. „Ten byl v Hodonicích u Bechyně a zúčastnilo se asi dvacet motorek,“ vzpomíná.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Každý rok přibývali členové i účastníci srazů. „Bylo nás čtyřicet, pak dvaadevadesát a letos vidíte sama. Jsme prostě parta kamarádů, která má ráda motorky. Chceme prostřednictvím našich aktivit představit komunitu a přivést k motorkám nové lidi,“ dodává Adam.

Setkání fandů motorismu pořádají několikrát do roka, v květnu jde o zahájení, v létě o velké setkání a na podzim sezonu ještě uzavírají, když to dovolí počasí.

Holky jezdí taky

Adrenalinové zábavě propadla i Lucie Drozdová, která bydlí nedaleko Týna nad Vltavou. „K VT jsem se přidala v létě 2021 a od té doby jezdím s nimi,“ upřesňuje devatenáctiletá dívka.

K motorkám našla cestu už ve svých 14 letech. „Začínala jsem na pionýru, pak jsme jezdila s 125 Duke, nyní mám Suzuki DRZ 400 SM,“ prozrazuje Lucie v kostýmu fialového jednorožce.

Na hromadných setkání ji baví hlavně lidi. „Je to skvělá parta, všichni se sejdeme a vždycky je to na pohodu,“ naznačuje.

Chovatelé v Soběslavi pořádali trhy a burzu. Bylo narváno

Na motorkářském stylu života miluje svobodu. „Jde o tu volnost, můžu vypnout hlavu a je to krásný prostě, protože se můžu svobodně podívat, kam chci,“ vysvětluje. Vyrazila i do Velkého Meziřící na Vysočině na legendární uzavírání silnic Wheelie Bastards. „Musí být hezké počasí a dá se to. Když to jde, tak jezdíme s VT jako skupina,“ zmiňuje.

Na koníček nezanevřela ani po nehodě. „Před dvěma lety jsem se vybourala takovou blbostí, to mě poučilo a dávám si teď velký pozor. Jezdím bezpečně,“ uzavírá Lucie Drozdová.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

VT má i vlastní merch, kromě mikin, lze pořídit třeba i trička, samolepky a další doplňky. Činnost VT lze sledovat na sociálních sítích instagram, facebook, a má i vlastní youtubekanál. ZDE