Milovníci veteránů by o víkendu neměli chybět na Třeboňsku. Na sobotu se chystá tradiční zábavně orientační závod zvaný Cesta kolem Světa. Akce se každoročně se účastní až kolem 150 vozidel, kromě aut jsou to také historické motocykly.

Veteránská soutěž Cesta kolem Světa. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Závod odstartuje z náměstí v Chlumu u Třeboně, kam budou vozidla přijíždět v čase od 8 do 10 hodin. „Z Chlumu u Třeboně se pojede na Majdalenu a Třeboň, kde bude na náměstí od 11 do 14 hodin velká výstava vozidel a zahraje i kapela. Z Třeboně se pojede na Mladošovice, Borovany, Hlubokou u Borovan, Jílovice, Hrachoviště, Cep a zpět do Chlumu u Třeboně do kempu,“ vyjmenoval hlavní organizátor akce Petr Jirsa. Mezi účastníky se představí také exkluzivní bojové vozidlo Volvo, které přijede z Kladna.

Disciplíny veteránské Cesty kolem Světa nejsou tradiční. Couvání na přesnost a jízdy zručnosti tady nečekejte. Účastníci navíc nemají možnost se předem připravit. „Letos musí například z papíru složit vlaštovku nebo šipku a hodit jí. Komu doletí nejdále, tak podle toho účastníci dostávají body. Budeme mít i obdobu pořadu Kufr s Pavlem Zedníčkem, kdy se hádají historické předměty,“ přiblížil Petr Jirsa. Účelem disciplín je hlavně zábava a odreagování od všednodenních starostí.

Veteránská Cesta kolem Světa má dlouhou tradici. „Myšlenka vznikla v hospodě, kde se setkáváme s partou veteránistů. Chtěli jsme si udělat vlastní veteránskou jízdu a blízkost rybníka Svět evokovala k tomu, nazvat ji Cestou kolem Světa. Je to už 21 let a tehdy byl první ročník takový, že jsme se v pěti kamarádech s veterány srazili v Třeboni na náměstí a objeli v nějakém rádiu rybník Svět,“ vzpomněl na začátky zakladatel akce Emil Roděj, který je zároveň vlastníkem muzea veteránů v Jílovicích. Na letošní Cestu kolem Světa se chystá se svým vozem Bradley GT2. „Je to rok výroby 1975 se vzduchem chlazeným motorem 1,6 Volkswagen Brouk. Mohl se koupit buď jako hotový nebo je k tomu krásná kuchařka, podle které je možné si vůz z různých dílů postavit. Mým snem bylo vlastnit auto, které má otevírané dveře do střechy," popsal Emil Roděj a dodal, že jeho vůz Bradley je jediný svého druhu v republice.