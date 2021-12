Mluvčí Státní veterinární správy (dále SVS) Petr Vorlíček uvedl: "V chovu byli nalezeni dva uhynulí dospělí psi a dvě uhynulá štěňata. Jeden pes musel být ze zdravotních důvodů utracen přivolaným soukromým veterinárním lékařem. Těla uhynulých psů budou odeslána do Státního veterinárního ústavu, kde bude provedena pitva kvůli stanovení příčiny jejich úhynu. Odebraní psi byli převezeni do útulků v Táboře, Praze, Olomouci a do útulku DogPoint z Kostelce nad Černými lesy, kde jim bude poskytnuta náležitá péče."

Inspektoři SVS provedli v chovu na základě obdrženého podnětu kontrolu, při níž zjistili nevhodné podmínky chovu.

"SVS na základě těchto zjištění dala okamžitě podnět obci s rozšířenou působností (Jindřichův Hradec). ORP na základě návrhu SVS rozhodla o odebrání všech psů a jejich umístění do náhradní péče. Případ se podařilo ve velmi krátké době vyřešit díky vzájemné velmi dobré spolupráci zúčastněných subjektů a ochotě dobrovolníků z útulků a záchranných stanic, z nichž někteří byli ochotni ujet během jednoho dne stovky kilometrů, aby si mohli psy vyzvednout," sdělil Petr Vorlíček.