Až pět stožárů s ventilátory by mělo stát zhruba kilometr od zástavby u lesa směrem na Novou Olešnou. Celkem by tak větrníků v budoucnu mohlo stát u Strmilova až osm. Město totiž už před dvěma lety uzavřelo smlouvu na stavbu tří větrných elektráren s firmou Meridian. Vyrůst by měly před Českou Olešnou.

Někteří obyvatelé města ale se stavbou větrné elektrárny nesouhlasí. Deník oslovil jednu z místních, která si přála zůstat v anonymitě. Sama je podle svých slov ekologicky smýšlejícím člověkem, větrníky ale podle ní naruší okolní krajinu. „To jediné, co Strmilov může nabídnout svým občanům, je totiž krásné okolí, panenská příroda, kterou za chvilku jen málokde pohledáte. Takovéto stavby se mají stavět, ano, ale na správných místech, například v průmyslových zónách, v blízkosti těžebních oblastí, na planinách nebo pánvích kde se ztratí v rozloze a nepůsobí potom tak monstrózně,“ nechala se slyšet žena.

Navíc prý není prokázaný vliv takových staveb na lidský organismus. „Osobně mám zkušenost s lidmi, kteří žijí nebo žili v blízkosti větrných elektráren a po jejich uvedení do provozu, jim byly diagnostikovány úzkosti, deprese, nespavost,“ zdůraznila obyvatelka města. Dalšími negativy jsou podle ní nepříznivý vliv výstavby elektrárny na cenu nemovitostí nebo dopady na faunu a flóru.

Společnost Jipocar Power už představila městu návrh smlouvy o spolupráci. Vedení Strmilova je možnosti stavby větrných elektráren nakloněno. „Co se týká estetické stránky, osobně s tím nemám problém a nevidím ekologičtější způsob výroby energie, než vítr. Ve smlouvě máme daný příspěvek, tyto peníze se pak mohou použít na cokoliv. Milion korun za spuštěnou elektrárnu jednorázově a následně 250 tisíc za každou megawatthodinu. Když si to spočítáme, tak jsme za 20 až 25 let na nějaké čtvrt miliardě, což je pro další rozvoj obce obrovský bonus,“ vypočítal výhody starosta Martin Novák s tím, že město je na příštích 20 let zadlužené s kanalizací a tyto finance by mu významně pomohly. "Navíc je to do budoucna i obrovský přínos pro domácnosti z hlediska komunitní energie,“ dodal starosta.

O smlouvě se společností Jipocar Power budou strmilovští zastupitelé jednat během léta. Pokud by kontrakt schválili, elektrárna by u města mohla vyrůst nejdříve za pět let. Do té doby totiž musí proběhnout vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA, měření proudění větru i stavební řízení.