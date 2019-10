Městu tak svitla naděje, že by mohlo dát centrální části dolního Větřní novou tvář. Dnes okolí „Společňáku“ hyzdí odpadky, oprýskaná fasáda a nálety dřevin. Sál, v němž kromě koncertů bývalo i kino, zeje prázdnotou.

„Pokud se nám podaří se na koupi dohodnout, rádi bychom místu vrátili krásnou tvář, včetně parkoviště, které patří témuž vlastníkovi,“ vysvětlil starosta města Antonín Krák (ČSSD). „Celé zastupitelstvo je pro, polorozpadlá budova na příjezdu do města pro nás není dobrá vizitka.“

Zároveň opakuje, že Společenský dům nikdy nebyl v majetku obce. Jihočeské papírny ho prodaly do soukromých rukou a dům pak několikrát změnil majitele. „To platí i pro celou plochu před domem, která slouží jako parkoviště,“ dodává starosta s tím, že se Větřní už v minulosti snažilo dům odkoupit od předchozích vlastníků, ale vždycky z toho sešlo.

Otázka je, kam jednání o ceně povedou, majitel si řekl o 14 milionů korun, znalec dům ocenil na polovinu. „My se musíme držet znaleckého posudku, nejsme soukromá osoba a jsme vázáni péčí řádného hospodáře,“ upozorňuje Pavel Štindl. „Vše musíme nechat posoudit i z právního hlediska. Město jednoduše není soukromá osoba a musí se, podle zákona, znaleckým posudkem řídit. Vedeme s ním jednání a snažíme se najít nějakou cestu.“

Pokud se městu podaří dům odkoupit, a starosta i místostarosta říkají, že finance se na to najdou, nastane další fáze. „Po A je třeba říci i B: Když to koupíme, co dál?“ ptá se Pavel Štindl.

„Mohli bychom z toho udělat městský úřad, ponechat tam sál, který by plnil stejný účel jako v minulosti, což by určitě občané uvítali," vyjmenovává starosta. „Ve zbývajících místnostech by mohli sídlit spolky, kanceláře, popřípadě bychom tam mohli udělat několik startovacích bytů.“

Kolik by rekonstrukce stála, to je zatím otázka, město ještě projekt nemá vypracovaný, čeká na to, jak jednání s vlastníkem dopadne. „Pokud by na naši nabídku kývl, dům bychom neprodleně odkoupili, samozřejmě až po hlasování zastupitelstva,“ dodává starosta.

Opoziční zastupitel Petr Hudec (ODS) na zasedání zastupitelstva prohlásil, že odhad ceny nemovitosti sedm milionů považuje za konzervativní. Jak plyne ze zápisu záříjového zasedání, znalec Jiří Kamiš kontroval, že si za posudkem stojí, že přesně postupoval podle zákonů a platných vyhlášek a také že maximálně by se mohl dostat na devět milionů, což je ale maximum. A že pokud má pan zastupitel s posudkem problém, může se obrátit na kompetentní orgány.

Okolí domu se postupně promění

Město Větřní má na příští rok naplánovanou totální rekonstrukci zanedbaného tenisového areálu. „Prvním krokem ke zkrášlení vzhledu spodní části Větřní byla výstavba chodníku, která vyšla na necelé dva miliony korun,“ vyčíslil místostarosta. „Řekli jsme si, že chodník, který vede ke sportovnímu areálu, opravíme. Zjistili jsme ale, že pozemkově těžko něco vyřešíme, a tak jsme se s vlastníkem Společenského domu dohodli, že nám prodá část pozemku, kterou jsme k rekonstrukci potřebovali, aby celá stavba tvořila ucelený estetický prvek, aby nebyl opravený jen chodník a za ním nepořádek. To se podařilo, a tak je opravený nejen chodník, ale i celý svah.“