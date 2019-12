Na vlastní oči viděli ničivý požár ve třetím patře šestipatrového panelového domu. A také scénu jako z katastrofického filmu. „Na balkón vyběhly děti, svítily si mobily, křičely o pomoc a aby je někdo sundal dolů. Pak se objevili hasiči a pomohli jim. Bylo to fakt hrozné,“ přiblížila okamžiky jedna ze svědkyň požáru.

Co se vlastně v panelovém domě čp. 291 stalo? To říká obyvatelka protějšího domu Barbora Šušněvová. „Dávala jsem v ložnici bundu do skříně a najednou jsem slyšela obrovskou ránu. To bylo tak po půl šesté večer, dávali druhý díl seriálu Kobra 11, na který se dívám. Otevřela jsem okna a valil se oheň. Hasiči přijeli naštěstí opravdu během chvilky,“ dodala.

Přímo lidé z panelového domu sami víc neví. „Padla rána a ten muž, co tam bydlel, najednou vyskočil z okna. Teď je českobudějovické nemocnici a prý to s ním nevypadá dobře. Ale víc o něm nevíme, ani jsme ho pořádně neznali. Nevíme, proč začalo hořet. Ale byty jsou zničeny. Ty horní jsou vyuzené, dolní prolité vodou,“ řekli lidé z postiženého panelového domu. Jména uvést nechtěli.

Na místo požáru se dostavil také starosta města Břetislav Hrdlička. „Mou první informací z krizového centra byla možná evakuace až třiceti rodin. Ředitel MěKS František Christelbauer zajistil místa v kulturním domě, takže asi dvacet lidí mohlo být ubytováno během tři čtvrtě hodiny, pro další jsme s velitelem HZS domluvili polní lehátka a lůžkoviny. Ještě jsme pak zajistili na vedlejší ubytovně asi 15 lůžek,“ uvedl Břetislav Hrdlička.

Příčiny vzniku požáru i následná škoda jsou v šetření.