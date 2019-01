Jindřichův Hradec – Kvůli rozšiřování jízdního pruhu na křižovatce „u kovárny" bude od 10. do 21. září částečná uzavírka Vídeňské ulice v úseku mezi kruhovým objezdem u bývalé zemědělské školy a státním archivem.

„Aby byla zajištěna bezpečnost dělníků, bude zde veden jednosměrný provoz ve směru do centra města a z druhé strany povede objížďka přes Václavskou, do ulice U Nemocnice a dále Zborovskou zpět do Vídeňské ulice," informuje vedoucí jindřichohradeckého odboru dopravy Zbyněk Heřman a dodává, že cyklisté budou moci zmíněným úsekem Vídeňské jezdit v obou směrech.

Po dobu částečné uzavírky bude na křižovatce u kovárny mimo provoz i světelná signalizace.