Směrem do centra se řidiči Vídeňskou ulicí dostanou normálně, ale ti, kteří z centra odjíždí, musí volit objížďku kolem starého vchodu do nemocnice a Zborovskou.

Dopravní omezení ve Vídeňské ulici vyvolala oprava rohové budovy státního okresního archivu. Do silnice bylo potřeba umístit lešení kvůli opravám fasády. Uzavírka jednoho pruhu ve Vídeňské by měla trvat až do večerních hodin dne 12. července.

Podle slov starosty města Michala Kozára nyní úřad jedná se zpracovatelem dopravního modelu, zda a za jakých podmínek by bylo možné provést měření intenzity dopravy v důsledku dočasného zjednosměrnění Vídeňské. „Rádi bychom věděli, jak doprava v takové situaci vypadá. Zatím jsme ale ve stádiu jednání o tom, kolik by měření stálo, jak dlouho by se měřilo a jaká technologie by byla použita. Uvidíme, jak se nám povede domluvit, zatím se jenom bavíme o nějakých základních požadavcích,“ upřesnil starosta.

K úvahám o trvalém zjednosměrnění Vídeňské ulice se město během let pravidelně vrací. Ačkoliv by taková úprava byla zásadním řezem do stylu dopravy v centru a jeho přilehlém okolí, rozhodně by prospěla chodcům a cyklistům. Pro ty je cesta Vídeňskou ulicí bez většího přehánění za trest.

„Čistě z mého osobního pohledu to je do budoucna možné řešení. Pokud bychom ve Vídeňské ulici chtěli mít například cyklopruh nebo lepší komfort pro chodce, bude to asi potřeba. Na druhou stranu musíme nejprve vyčkat, co všechno se bude navrhovat ve vztahu k rybníku Vajgar a jeho úpravám,“ nastínil Michal Kozár.

Důležité jsou i sanitky

Současné omezení a případné měření dopravy podle něj městu mnohé napoví. „Když se to povede změřit, budeme mít v ruce konkrétní data a můžeme s nimi pracovat dál,“ doplnil starosta.

Jednou z dalších věcí, která je ohledně budoucího stavu Vídeňské důležitá, bude i to, jak současné omezení zvládnou sanitky záchranářů mířící na urgent. „Musíme také vnímat skutečnost, kde a jak je umístěna nemocnice. Jde o jeden z důležitých bodů ve městě, kam se každý z nás jednou za čas potřebuje co nejsnadněji dopravit,“ upřesnil ještě.

Promění se někdy debaty o zjednosměrnění Vídeňské ulice ve skutečnost? Na to odpoví až budoucnost. A co si o tom myslíte vy? Dejte nám vědět v anketě.