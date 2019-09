Na komorní turné po jižních Čechách, které bylo oslavou 25. výročí existence Flott Cascaders Teamu, vyrazila skupina osmi kaskadérů pod vedením Alfréda Šmída. „Už můj otec vedl kaskadérskou skupinu za hluboké totality, jsem v branži přes čtyřicet let a vystupuji před lidmi odmala,“ vysvětlil.

K vystoupení v Táboře či Sezimově Ústí bohužel nenašli rideři vhodné místo a museli se smířit s limitovaným prostorem před fotbalovým hřištěm v Plané nad Lužnicí.

S legendami v tomto oboru jako je Zbyněk Trojan či Jiří Mácha Vybíral se mohly svézt po dvou kolech také přítomné dámy. Na zážitek bude vzpomínat také Lenka Kytlerová ze Sudoměřic u Tábora. „Bylo to nádherné, trochu jsem se bála a musel mě vyhecovat syn, ale určitě na to do konce života nezapomenu,“ sdělila své dojmy.