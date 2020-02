Neobvyklý zásah absolvovali českobudějovičtí profesionální hasiči.

V sobotu odpoledne v místní části Haklovy Dvory zachraňovali jelena, který se svým parožím zasekl do sokova paroží. Druhého jelena, do jehož paroží se zachraňované zvíře zaklínilo, hasiči našli v ohradě mrtvého. Jeho živého soka, který za sebou tahal mrtvého jelena, muselo několik hasičů odchytit. Pak mu zaseknuté paroží odřízli, jak uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Jelen pak utekl do volné přírody.