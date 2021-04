Divadelník Víťa Marčík vyrazil s maskovanými hrkači v černém do centra Českých Budějovic i letos na Zelený čtvrtek. Hrkači vyšli z Piaristického náměstí v 19 hodin. Divadelník velikonoční akci pořádá v krajském městě asi pojedenácté. Všichni měli masky i respirátory.

I letos vyrazili hrkači do centra Českých Budějovic. Vyrazili v 19. hodin z Piaristického náměstí. | Video: Deník/Jitka Davidová

„Já jsem sám sobě kladl velkou otázku, co je to víra a co je to láska, jestli je to věc vnitřní, naše soukromá, nebo věc veřejná. Tak jestli někoho miluji, tak samozřejmě ho miluji vnitřně, ale taky přichází čas, kdy se k němu má člověk přiznat. A to samé je s vírou. Proto velikonoční hrkání děláme. Je to vnitřní záležitost, tudíž si myslím, že je nutné to říkat i venku,“ vysvětlil Marčík, proč akci uskutečnil i letos.