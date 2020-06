Technici již před bistrem Madetka v parčíku zapojují reproduktory. „Tady bude stát kapela. Osm muzikantů a za nimi další řada. Dáme je do kruhu přes kamínky,“ plánuje hned po příjezdu Pavel Pelán, manažer orchestru, který hraje na křídlovku. „Je to tu krásné, tady jsme ještě nehráli,“ pochvaluje si dirigent Jiří Kubík. Ten prozradil, že přijelo asi 35 muzikantů a diváci uslyší sedm skladeb, které lze zahrát ve stoje. „Já se střídám s kolegou, účastním se takto poprvé,“ vysvětluje a vypráví dále, co slyšel: „Bývá velká odezva.“

Orchestr totiž vyjel na turné po republice. Jaroslav Sajdl a Miroslav Vytiska, kteří hrají ještě s dalším kolegou na bicí, byli již v Olomouci, Brně, Jihlavě. „Včera jsme vystupovali ve Znojmu, dnes tady, pak nás čeká ještě Kladno,“ přibližují šňůru. Oba se shodují, že hrát zdravotníkům je příjemné. „Je to fajn služba, která má smysl,“ myslí si a dodávají: „Jsme rádi, že můžeme poděkovat.“

Opodál se zastavila laborantka Gabriela Hrušková, která byla zvědavá. „Přišla jsem se podívat, jak jsou šikovní,“ usmívá se žena, která soubor uslyší hrát poprvé. „Je to krásné gesto,“ myslí si. Nejhorší období koronavirové krize prý přečkala dobře. „Tady to tak hrozné nebylo,“ tvrdí. O kus dál stojí starší paní s rouškou. „Přijela jsem z Římova,“ říká návštěvnice Libuše Krychová. Její dvě dcery jsou zdravotnice a o koncertu ví od nich. „Jedna z dcer nemůže, je na dětském,“ líčí paní. Chválí si, jací jsou muzikanti fešáci a těší se. „Zdravotníci si to zaslouží,“ ví žena.

Ke všem, kteří pomáhali na jihu Čech zvládnout koronavirus, promluvila hejtmanka kraje Ivana Stráská. „Nepoložili jsme se a nepadli jsme na kolena, dokázali jsme věci, o nichž jsme netušili, že zvládneme,“ pronesla a dodala: „Vám, kteří jste šli do práce a nevěděli jste, jaké neviditelné nebezpečí na vás číhá, děkuji.“

Hudba hradní stráže vystupuje při ceremoniích na Pražském hradě, při vítání hostů nebo audiencích velvyslanců. Věnuje se však i koncertní a nahrávací činnosti. Všechny přítomné hudebníci přivítali pochodem Castaldo Rudolfa Nováčka.

Zazněly i jiné pochody a dechová hudba, např. písně Šly panenky silnicí či Škoda lásky. Mikrofonu se chopila zpěvačka Miroslava Časarová, která ale tentokrát moderovala. „Slyšela jsem, že v Českých Budějovicích zpívá každý,“ vyzvala přítomné, aby se přidali. Zazpívala si paní Libuše i další.

Sestřičky z urgentního příjmu Veronika Hlubocká a Eva Vrzalová se musí vrátit do práce. Co slyšely, si ale užily. „Je to příjemné zpestření pracovní doby a uvádí to do dobré nálady,“ shodují se. Den hudba zpříjemnila i paní Daně, která čekala na lavičce před vyšetřením.

Manažer orchestru Pavel Pelán byl po koncertu spokojen. Účinkující se vydají k autobusu. Turné totiž potrvá až do 26. června. „Občas je to náročné, ale hrálo se skvěle,“ uznává Pavel Pelán.