Za červen prošlo Českým Krumlovem o 37 procent méně lidí než o rok dřív, v červenci už je návštěvnost o poznání vyšší. A jedno je zřejmé, nejen v Krumlově, ale i jinde na jihu Čech: všude zní především čeština.

Ztráty budou velké, duben a květen si můžou na jihočeských památkách odepsat prakticky celý. Co se letních prázdnin týká, daří se je, zdá se, snižovat. „Bude to velmi dobré,“ slibuje si kastelán českokrumlovského zámku Pavel Slavko. „Návštěvníci se do Krumlova vrací ve velkém.“ Zámek je na přibližně sedmdesátiprocentní návštěvnosti ve srovnání s minulou sezónou, a to je podle kastelána dobře. „Už loni jsme mluvili o nepřiměřené návštěvnosti, zámek pod náporem turistů úpěl.“

Před rokem s povděkem kvitoval, že město zavedlo zpoplatnění zájezdových autobusů, protože davy turistů se v sevřených prostorách zámku pomalu nedalo projít a díky časovým omezením v rezervacích se zmírnily ty největší návaly.

Ve středu v poledne bylo centrální krumlovské parkoviště v Jelence plné do posledního místa, z 242 aut jich mělo 77 procent českou značku. Čeština se nesla také zámkem, tu a tam bylo slyšet i němčinu či angličtinu. Autobusů s turisty z ciziny do Krumlova jezdí minimum, proti loňsku zhruba desetina.

Přesná čísla o tom, kolik Krumlovem projde lidí, poskytují nejen městské kamery s počítacím softwarem, ale i další kamera, kterou mají na krumlovském zámku od minulého roku. Ta počítá každého, kdo zámkem projde, tedy i ty, kteří nejdou na prohlídku. „Jsme na pětasedmdesáti procentech loňského stavu, v denní i týdenní návštěvnosti,“ přiblížil kastelán Pavel Slavko s tím, že o víkendech zámkem teď prochází 7,5 až 12,5 tisíce lidí. I na prohlídkách zámku zní hlavně čeština. „V objednávkách na jazykové služby pak převažuje angličtina a němčina, česky provádíme téměř z šedesáti procent.“

Zámek Hluboká nad Vltavou navštěvovali v drtivé většině Češi i loni. Podle kastelána Martina Slaby jsou letos v létě téměř na loňských počtech: „Červen byl slabší, tam se ještě odrazila korona, ale teď už jsme na průměru 2200 vstupenek denně. Loni v červenci na Hlubokou přišlo nějakých 60 tisíc lidí, teď je to bez pár duší 28 tisíc lidí, což je pěkné.“

FERRATA TÁHNE

I na Vltavě je rušno. „Řekl bych, že návštěvnost je vyšší než minulý rok, a nová ferrata, ta je obležená lidmi,“ pochvaluje si David Šťastný, předseda destinace Hlubocko. „Je zajímavé, jak dokáže celé území oživit jedna atrakce.“ Na ferratu se lidé dostanou pěšky, po vodě nebo na kole z Purkarce i Hluboké. „Lepší start sezony máme i na Lipně na minigolfu.“

S citelným poklesem se ale budou muset vyrovnat hotely. „Tak jako loni letos plné určitě nejsou. V červenci je obsazenost zatím na sedmdesáti procentech, srpen bude na čtyřiceti,“ dodává David Šťastný.