Bourá se most těsně za Miroticemi, přes který vede místní komunikace do Cerhonic a kříží budoucí dálnici D4. Odstranění starého mostu a práce s tím spojené začaly v úterý 11. října ráno a potrvají do čtvrtka 13. října do 22 hodin. V tomto termínu bude stávající most odstraněn, odveze se suť a namontují se betonová svodidla. Následně se začne stavět nové přemostění, které by mělo být hotové za rok, tedy v říjnu 2023.