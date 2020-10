Jedná se o rolovanou zmrzlinu, sladké tacos, palačinky a další dobroty. „Letos jsme měli mít svatbu a místo toho jsme se pustili do plnění společného snu,“ vysvětlil Daniel Trepka, že kvůli pandemii od obřadu ustoupili.

OSUDOVÁ DOVOLENÁ

Základ na zmrzlinu může být smetanový nebo jogurtový, ovoce jako jahody, broskve, limety, kiwi, banán, mango, borůvky, pomeranče, maliny. Kombinace se šušenkami, čokoládou, bonbony, kokosem a dalšími ingrediencemi jako třeba i chilli. Posypat lze finální rolovaný zázrak sladkostmi, sušenkami, kakaem, polít čokoládovou, borůvkovou, karamelovou či jahodovou.

Jak doplnila Samantha Susková to jejich společné plány však zcela neochromilo. Inspiraci nachytali při tuzemském pobytu na Moravě. „Byli jsme tam celá rodina na dovolené, všem zmrzlina hrozně chutnala, navíc jsme se na přípravu i dobře koukalo. Bylo to takové představení, a tak nás napadlo to také zkusit,“ přiblížila prvotní impuls.

Nejtěžší bylo sehnat speciální chladící přístroj s deskou a také přijít na správný poměr domácích surovin. „Mrazící desku jsme objednali v zahraničí, u nás totiž není k sehnání. Ze začátku jsme si mysleli, že nefunguje, protože se nám smetana nechtěla rolovat. Pak jsme zjistili, že se do ní přidávají i další přísady,“ sdělila s úsměvem, že šlo o hodiny práce, pokusů a omylů.

KROK DO NEZNÁMA

Společnými silami si koupili pojízdný stánek a v září se jim podařilo založit i živnost. „Každý máme jiný obor, pracuji ve zdravotnictví, přítel obsluhuje bagr, ale tohle byl takový nápad, který jsme chtěli vyzkoušet,“ prozradila, že šli do neznáma a doufají, že je to uživí.

Příprava zmrzliny je rituálem, skoro až zážitkovou gastronomií. „Používáme čerstvé suroviny, což je jedinečné. Každý si může zvolit dvě i více přísad, oblíbené je čerstvé ovoce a nějaké sladkosti,“ sdělil třiadvacetiletý Daniel. I přes koronavirová opatření si zajímavá pochoutka postupně nachází odběr, obchod se rozjel také díky dovozu přímému zákazníkovi až do domu.

VLASTNÍ TACOS I TŘÍŠŤ

Jednadvacetiletá Samantha se nechala inspirovat i v Kalifornii a začala vyrábět vlastní sweet tacos, do kterého zmrzlinu servírují. „Nikde tyto vafle nevyrábí, tak jsem si je začala vyrábět sama, připravila recept a děláme je v několika variantám,“ osvětlila mladá podnikatelka s tím, že může být klasický, černý, modrý i červený kornout.

Třešničkou na dortu se může stát také drcená ovocná tříšť. „Jde o lehký sorbet, děláme ji na stejném stroji z džusů a čerstvého ovoce, zmrzlou hmotu potom nasekáme a dozdobíme,“ láká slibná amatérská cukrářka. Lidé si podle ní oblíbili i ledovou kávu dozdobenou ingrediencemi.

PLÁNY DO BUDOUCNOSTI

Příští rok by rádi jezdili se stánkem po festivalech, poutích a dalších hromadných podnicích. „Doufáme, že se všechno kolem koronaviru do příštího roku uklidní,“ uzavřela, že i přesto letošní rozjezd považuje za úspěch.

Příprava rolované thajské zmrzliny



Mrazící deska je připravená během několika minut po zapnutí, na tác se vyleje připravená směs a přidá například banán a sušenky, vše se rozseká pomocí nerezových špachtlí, promísí a rozetře po ploše. Po zatuhnutí se postupně špachtlí šeškrabává a roluje do požadovaného tvaru. Servíruje se v kelímku nebo ve vafli jako sweet tacos.