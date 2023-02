V Sedlici řádily masky. Volil se tu i prezident Bakusu, stal se jím generál

Z Čech i Slovenska

Síly měřili kuřáci z Prachatic, Českých Budějovic, Poděbrad, Hradce Králové, Třebíče, mariánských Lázní, Havlíčkova Brodu, Sušice a Nitry.

Prezident prachatického klubu Antonín Votava vysvětlil, proč se jindy prachatická akce konala v Jiníně. „Vzhledem k zákazu kouření je stále složitější najít vhodné prostory pro naši zálibu. Po dvou letech určité nečinnosti především kvůli covidu se nám podařilo najít vhodné prostory právě tady v Jiníně nedaleko Strakonic,“ řekl.

Kouření dýmky je obřad

Horkým favoritem na nejvyšší umístění byl právě zmíněný Václav Vachta (79). „Kouřím dýmku od svých 35 let. Kdysi jsem byl kuřák cigaret, ale jednou jsem si řekl dost,“ zavzpomínal. Přiblížil také pravidla soutěže. Každý závodník dostane tři gramy tabáku. V Jiníně to byla značka Davidoff Brasil. Poté má pět minut na jeho přípravu (rozmělnění) a minutu na zapálení. K tomu může použít pouze dvě zápalky. Když se mu to podaří, je jeho úkolem vydržet s přidělenou porcí tabáku co nejdéle. Dalším pravidlem je, že se během prvních deseti minut nesmí ničeho napít. „Kuřák prostě musí co nejpomaleji tahat a pomáhat si dusátkem, což je takový dřevěný váleček na udusání tabáku v dýmce,“ dodal člen prachatického klubu Milan Kozák.

Zdeněk Podskalský byl zlatý člověk, vzpomíná Zdeněk Troška

Kouření dýmky ale pro všechny účastníky neznamená jen soustředění se na výkon. Sálem se nesl hlahol a vzpomínky účastníků na minulá setkání. „Je to takový obřad, který spojuje lidi. Cigareta tohle nedokáže,“ dodal Václav Vachta.

Vítězem v jednotlivcích se nakonec stal právě Václav Vachta ze ŠPC Prachatice s časem 2:07:29 hodiny, v klubech byl první ŠPC Prachatice s časem 4:50:4 hodiny.