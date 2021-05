Odhadem asi čtyři desítky obyvatel Člunku i místních částí Kunějov a Lomy dorazily ve středu v podvečer před úřad. Další zrušení zasedání samosprávy v nich vzbudilo rozčarování. Na novém oznámení byl uveden důvod pracovní neschopnost starosty a nový termín setkání až s červnovým datem.

Hlavním důvodem jejich přítomnosti byla touha po otevřené diskusi se starostou Zdeňkem Plachým o vojenské střelnici v jejich katastru. Minulý týden totiž sousední Kunžak aktivity Armády ČR v lokalitě podpořil. V Člunku se ale hraje na "schovávanou". Poslední zasedání zastupitelů se konalo loni v prosinci, od té doby se vždy náhle objevují důvody pro jeho zrušení. Podle přítomných tento čin byl vrchol jeho chování.

Úhybné manévry

Názory místních se vesměs shodovaly. Stydí se, že v Člunku bydlí. Nikdo nechce nic jiného než, aby se starosta začal řídit zákonem a jednal. „Už nevím, co si mám myslet o chování starosty. Normálně si z lidí dělá srandu a nejhorší je, že to není poprvé,“ míní Jaroslav Filsak. Zastupitelstvo z různých důvodů přesunul letos už nejméně třikrát. „Navíc jsem ho viděl ráno v obchodě a byl zdravý jako rys,“ upozornil s tím, že už místní mají úhybných manévrů dost.

Josef Tlustý se nechce veřejně chlubit, že bydlí v Člunku. „Všichni by se mi smáli potom, co se tu děje. Po střelnici jsem padesát let chodil a v životě mi to nevadilo. Za bývalého starosty Petráka jsem dělal správu lesů, vždy jsme se nějak dohodli, i když jsme se hádali. Za současného starosty musí být všechno po jeho,“ popsal Tlustý, proč se s touto prací dobrovolně rozloučil.

Přímo v Lomech krátce žije Alena Křenková. „Vždycky jsem si myslela, že je to čestný člověk, ale co poslední dobou vyplouvá na povrch, to není vůbec hezké,“ soudí o starostovy. Nikdy by nezbrojila proti střelnici, která na místě byla dříve, než se přistěhovala. „Je to postavené na hlavu. Střelby nevadí nikomu z naší rodiny, a to mám půlročního syna. Měla jsem strach, aby ho to nerušilo, a je to úplně v pohodě,“ upřesnila Křenková s tím, že ani hospodářská zvířata nemají s výcvikem armády problém.

Kontrola z ministerstva

Podpořit místní dorazil i senátor za Jindřichohradecko a Pelhřimovsko Jaroslav Chalupský. Situaci v obci považuje za podivnou. „Nějaké kroky jsme již podnikli, protože jsem dostal několik podnětů od občanů,“ konstatoval. Soupis pochybení byl celkem dlouhý, a tak do obce zamířila inspekce z ministerstva vnitra. „Podněty na ministerstvu shledali jako závažné, a proto aktuálně probíhá kontrola zabývající se dodržováním zákona o obcích,“ upozornil senátor.

Starosta Plachý podle něj dlouhodobě přesouvá zastupitelstva a záměrně nezařazuje témata, které chtějí zastupitelé a občané projednávat. „Výkon zastupitelské demokracie je v Člunku naplňován svérázně, někde až za hranicí norem. Uvidíme, k čemu dospěje kontrola ministerstva vnitra,“ naznačil Chalupský. I on potvrdil, že zastupitelé v nadpoloviční většině mohou svolat jednání bez hlavy obce. „Přijel jsem, abych hledal konsensus a snažil se naplnit vůli občanů. Možná by bylo nejlepší starostu vyměnit,“ uvedl Jaroslav Chalupský.

Nový termín

Pět přítomných zastupitelů se proto rozhodlo svolat na vlastní pěst zasedání na 12. května, aby se mohla zúčastnit i široká veřejnost a zástupci armády. Setkání členů samosprávy se má uskutečnit ve škole v Kunějově. „Naše účetní oznámení odmítla vyvěsit na úřední desku, a tak jsme ho i s plánovaným programem dle pokynů z ministerstva nalepili na vývěsku izolepou,“ vysvětlila zastupitelka Simona Palová.