V úterý k večeru stačilo pár desítek minut a řada rodin z Děbolína u Jindřichova Hradce měla opravdu neklidný večer. Přišel totiž přívalový déšť a voda ze dvou rybníků hned za vesnicí směrem na Matnou přetekla a s bahnem z polí se valila vesnicí. Nešetřila zahrady ani domy.

Děbolínem se v úterý 6. 6. valila ulicemi voda s bahnem. | Video: Tomáš Česánek

Hasiči do noci čerpali vodu ze silnice a také ze sklepa asi nejvíce postiženého domu Josefa Meda. Před vchodem do zahrady i před domem mají pytle s pískem, ale ani to je neochránilo. V domě měli kolem 20 centimetrů vody, sklep byl zatopený, takže teď už jen suší a uklízejí. Takový byl středeční obrázek jeho domu. Poukazoval však na to, že před vybudováním kanalizace, což je asi dva roky, by se to nestalo.

"Než tady dělali kanalizaci, tak tu byla otevřená stoka až na silnici a voda tudy tekla ven. Pak přijeli odborníci, naplánovali, že se to položí do země do rour. Slibovali, že rybník vybagrují. Dvakrát ho vypustili, vysušili, ale nevybagrovali. Tam je tak 70 centimetrů bahna a 30 centimetrů vody. Když to spláchlo, tak to šlo přes oba rybníky a tady po cestě teklo na 20 centimetrů vody. A když jsme jim to říkali, tak nám nikdo nevěřil. Ani ten projektant, co jsem s ním mluvil. Ujišťoval nás, že to bude v pořádku, že ta roura na to stačí," vysvětloval nám problém Josef Med a občas nešetřil peprnějšími výrazy na adresu roury, která má zřejmě nedostatečnou kapacitu na takový zvýšený průtok. Připomněl, že podobná situace nastala už asi před rokem.

Zdroj: Tomáš Kolařík

"To ale bylo mírné, takže se nám to dovnitř nedostalo," dodal s tím, že to byla jen otázka času, než nějaký průšvih přijde.

Někteří jeho sousedé na tom byli o pomyslnou kapku lépe. "Měli jsme štěstí, že se nám to nedostalo domů. Jen na zahradu. Hasiči ještě v noci připravili pytle s pískem, protože to má přijít znovu," popsal Tomáš Česánek.

