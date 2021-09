V sobotu 28. srpna se uskutečnila soutěž v požárním útoku O pohár SDH Přehořov. Letos dorazilo pověstný kopeček zdolat 30 týmů, své dovednosti v požárním sportu porovnávali nejen dospělí ale i děti.

Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Přehořovský kopeček, jak se také závodu říká, si zapsal do své historie již 13. opakování. O oblíbenosti soutěže svědčí i každoroční účast dobrovolných hasičů ze širokého okolí. Závodní družstva se nenechala v sobotu odpoledne odradit ani nepříznivým počasím a užila si klání až do závěrečného vyhlášení, někteří pokračovali dále a zapojili se do pivní či limonádové štafety.